تونس: إصابة 38 عاملا بانفجار بالمنطقة البترولية

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 14 آذار(بترا)- أصيب 38 عاملا بحروق، بسبب انفجار وقع اليوم الخميس، جراء تسرب للغاز بالمنطقة البترولية بمدينة "برادس" جنوب العاصمة تونس.

وقال المتحدث باسم الحماية المدنية "الدفاع المدني" العميد معز تريعة في تصريح صحفي، إن تسربا للغاز حدث أثناء عملية تعبئة بمركز توزيع وتعبئة تابع لإحدى الشركات البترولية بالمنطقة البترولية "برادس" تسبب في انفجار عدد من قوارير الغاز.

وأشار تريعة إلى أنه تم نقل 17 عاملا أصيبوا بحروق متفاوتة الخطورة من الدرجة الأولى والثانية من مجموع 38 إصابة الى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج، مؤكدا تسخير 12 شاحنة إطفاء، و8 سيارات إسعاف حماية مدنية، بالإضافة إلى 5 سيارات إسعاف صحة لإطفاء الحريق وإجلاء المصابين.

--(بترا)

ض ع/ أ أ/ف ج

14/03/2024 11:40:05