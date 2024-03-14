تونس: إصابة 38 عاملا بانفجار بالمنطقة البترولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
تونس 14 آذار(بترا)- أصيب 38 عاملا بحروق، بسبب انفجار وقع اليوم الخميس، جراء تسرب للغاز بالمنطقة البترولية بمدينة "برادس" جنوب العاصمة تونس.
وقال المتحدث باسم الحماية المدنية "الدفاع المدني" العميد معز تريعة في تصريح صحفي، إن تسربا للغاز حدث أثناء عملية تعبئة بمركز توزيع وتعبئة تابع لإحدى الشركات البترولية بالمنطقة البترولية "برادس" تسبب في انفجار عدد من قوارير الغاز.
وأشار تريعة إلى أنه تم نقل 17 عاملا أصيبوا بحروق متفاوتة الخطورة من الدرجة الأولى والثانية من مجموع 38 إصابة الى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج، مؤكدا تسخير 12 شاحنة إطفاء، و8 سيارات إسعاف حماية مدنية، بالإضافة إلى 5 سيارات إسعاف صحة لإطفاء الحريق وإجلاء المصابين.
--(بترا)
ض ع/ أ أ/ف ج
14/03/2024 11:40:05
MENAFN14032024000117011021ID1107978935
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