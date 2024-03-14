الطاقة الدولية: هجمات البحر الأحمر تسبب زيادة في شحنات النفط العائمة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا)-قالت وكالة الطاقة الدولية، إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر التي تدفع سفنًا إلى تغيير مسارها نحو رحلات أطول حول جنوب القارة الأفريقية، أدت إلى زيادة كبيرة في شحنات النفط العائمة. ورفعت المبيعات من تزويد السفن بالوقود في سنغافورة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقرير شهري "في شباط وحده، زادت شحنات النفط العائمة 85 مليون برميل، إذ أدت الهجمات المتكررة على الناقلات في البحر الأحمر إلى تحويل مسار المزيد من الشحنات حول رأس الرجاء الصالح"، وفق ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية، اليوم الخميس.

وأضافت: "ببلوغه ما يقرب من 1.9 مليار برميل حتى نهاية شباط، سجلت شحنات النفط العائمة، ثاني أعلى مستوياتها منذ القمة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19". وفي سنغافورة، أكبر مركز في العالم للتزود بالوقود البحري، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للتسليمات في 2024 بمقدار 110 آلاف برميل يوميًا، معظمها من زيت الوقود.

وتابعت الوكالة، أن تغيير مسار السفن يؤدي أيضا إلى زيادة التزود بالوقود في الموانئ المتخصصة الأصغر في جنوب القارة الأفريقية، مثل والفيس باي في ناميبيا وريتشاردز باي ودوربان باي في جنوب أفريقيا وبورت لويس في موريشيوس.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/ع ط

14/03/2024 19:10:51