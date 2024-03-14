الإسترليني يتراجع مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 14 آذار (بترا)- انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، فيما ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة، وفق تقارير من مراكز المال البريطانية.

ووفق التقارير، تراجع الإسترليني اليوم الخميس، بنسبة 33ر0 بالمئة أمام الدولار عند 2757ر1 دولار، في حين ارتفع بنسبة 13ر0 بالمئة مقابل اليورو عند 1702ر1 يورو.

--(بترا)

ر ش/م ق/ع ط

14/03/2024 18:07:26