الإسترليني يتراجع مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو

الإسترليني يتراجع مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو
التاريخ
3/14/2024 2:39:36 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 14 آذار (بترا)- انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، فيما ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة، وفق تقارير من مراكز المال البريطانية.
ووفق التقارير، تراجع الإسترليني اليوم الخميس، بنسبة 33ر0 بالمئة أمام الدولار عند 2757ر1 دولار، في حين ارتفع بنسبة 13ر0 بالمئة مقابل اليورو عند 1702ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/م ق/ع ط
14/03/2024 18:07:26
MENAFN14032024000117011021ID1107978933
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