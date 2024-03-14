Thursday, 14 March 2024 10:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإسترليني يتراجع مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو

3/14/2024 2:39:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 14 آذار (بترا)- انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، فيما ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة، وفق تقارير من مراكز المال البريطانية.
ووفق التقارير، تراجع الإسترليني اليوم الخميس، بنسبة 33ر0 بالمئة أمام الدولار عند 2757ر1 دولار، في حين ارتفع بنسبة 13ر0 بالمئة مقابل اليورو عند 1702ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/م ق/ع ط
14/03/2024 18:07:26

MENAFN14032024000117011021ID1107978933

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث