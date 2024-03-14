محادثات بريطانية تركية بشأن التوصل لاتفاقية جديدة للتجارة الحرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 14 آذار (بترا)- بدأت بريطانيا وتركيا اليوم الخميس إجراء مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بهدف إدراج خدمات وبضائع في اتفاق جديد.
وكانت بريطانيا أبرمت بالفعل اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، والتي تم تمديدها عندما انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، لكن المراجعة التي أجراها الجانبان العام الماضي، خلصت إلى أن هناك مجالا للتحسين بموجب اتفاق جديد.
وقالت وزيرة التجارة كيمي بادينوك في بيان اليوم الخميس "لدينا بالفعل علاقة تجارية مزدهرة لن تصبح أقوى إلا من خلال اتفاق تجاري جديد ومحدث".
--(بترا)
رش/م ق/ع ط
14/03/2024 18:04:58
MENAFN14032024000117011021ID1107978932
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