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محادثات بريطانية تركية بشأن التوصل لاتفاقية جديدة للتجارة الحرة

3/14/2024 2:39:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 14 آذار (بترا)- بدأت بريطانيا وتركيا اليوم الخميس إجراء مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بهدف إدراج خدمات وبضائع في اتفاق جديد.
وكانت بريطانيا أبرمت بالفعل اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، والتي تم تمديدها عندما انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، لكن المراجعة التي أجراها الجانبان العام الماضي، خلصت إلى أن هناك مجالا للتحسين بموجب اتفاق جديد.
وقالت وزيرة التجارة كيمي بادينوك في بيان اليوم الخميس "لدينا بالفعل علاقة تجارية مزدهرة لن تصبح أقوى إلا من خلال اتفاق تجاري جديد ومحدث".
--(بترا)
رش/م ق/ع ط
14/03/2024 18:04:58

MENAFN14032024000117011021ID1107978932

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