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جنوب أفريقيا تجدد دعوتها لوقف فورى لإطلاق النار بغزة

3/14/2024 2:39:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا)- جدد وزير العمل الجنوب أفريقي ثولاس نكسيسى، دعوة بلاده لوقف فورى لإطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولى إلى التحرك بسرعة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان لنكسيسي اليوم الخميس في الدورة 350 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية بشأن الأزمة العاجلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، بحسب وكالة أنباء جنوب افريقيا الحكومية.
وقال : "هناك حاجة عاجلة للخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لمعالجة المجاعة والظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة".
وحث نكسيسي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، التي أعلنت أنها ستوقف تمويل العمل الإنساني الذي تقوم به بعض وكالات الأمم المتحدة في غزة، إلى إعادة النظر في قرارها.
--(بترا)
رصد/م ح/م ق/ع ط
14/03/2024 18:03:18

MENAFN14032024000117011021ID1107978931

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