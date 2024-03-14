جنوب أفريقيا تجدد دعوتها لوقف فورى لإطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 آذار (بترا)- جدد وزير العمل الجنوب أفريقي ثولاس نكسيسى، دعوة بلاده لوقف فورى لإطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولى إلى التحرك بسرعة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان لنكسيسي اليوم الخميس في الدورة 350 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية بشأن الأزمة العاجلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، بحسب وكالة أنباء جنوب افريقيا الحكومية.
وقال : "هناك حاجة عاجلة للخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لمعالجة المجاعة والظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة".
وحث نكسيسي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، التي أعلنت أنها ستوقف تمويل العمل الإنساني الذي تقوم به بعض وكالات الأمم المتحدة في غزة، إلى إعادة النظر في قرارها.
--(بترا)
رصد/م ح/م ق/ع ط
14/03/2024 18:03:18
MENAFN14032024000117011021ID1107978931
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