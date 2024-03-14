23 شهيدا بقصف الاحتلال مخيمي النصيرات والشاطئ بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 14 آذار (بترا)- استشهد 8 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون اليوم الخميس، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مستودعا لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، شن الطيران الحربي غارات عنيفة على منزل غرب مخيم الشاطئ بمدينة غزة، فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تمكنت من انتشال جثامين 15 شهيدا من مدينة حمد في خان يونس جنوب القطاع، تم نقلهم الى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
كما أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "جريمة الاحتلال اغتيال رئيس لجنة الطوارئ في رفح ونائب مسؤول عمليات الشرطة".
وقال المكتب في بيان إن استهداف جيش الاحتلال للكوادر الخدماتية والشرطية "عمل إجرامي يهدف لإحداث الفوضى.
--(بترا)
رصد /م ح/م ق/اح
14/03/2024 17:49:06
MENAFN14032024000117011021ID1107978930
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