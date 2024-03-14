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23 شهيدا بقصف الاحتلال مخيمي النصيرات والشاطئ بغزة

3/14/2024 2:39:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 14 آذار (بترا)- استشهد 8 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون اليوم الخميس، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مستودعا لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، شن الطيران الحربي غارات عنيفة على منزل غرب مخيم الشاطئ بمدينة غزة، فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تمكنت من انتشال جثامين 15 شهيدا من مدينة حمد في خان يونس جنوب القطاع، تم نقلهم الى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
كما أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "جريمة الاحتلال اغتيال رئيس لجنة الطوارئ في رفح ونائب مسؤول عمليات الشرطة".
وقال المكتب في بيان إن استهداف جيش الاحتلال للكوادر الخدماتية والشرطية "عمل إجرامي يهدف لإحداث الفوضى.
--(بترا)
رصد /م ح/م ق/اح
14/03/2024 17:49:06

MENAFN14032024000117011021ID1107978930

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