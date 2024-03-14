حرب غزة تسرق فرحة رمضان كما سرقت أرواح الأبرياء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا) ايمان المومني- وعاد شهر رمضان لكن بشكل مختلف على غزة وأهلها، فالعدو الإسرائيلي ما يزال يضرب القطاع بكل ما امتلك من أدوات القتل والتدمير والتهجير والترويع، فيما البشرية كلها من أقصى الأرض الى أقصاها توحدت في الدعاء الى الله أن تنخرس آلة الحرب الاسرائيلية التي تحصد الأرواح وتبذر بذور الحقد والكراهية.

في رمضانات سابقة كانت الشوارع تعج بالمآدب والإفطارات لكن رمضان هذا العام مختلف، فلنا إخوة في غزة يطاردون الموت أو يطاردهم يجوبون البراري بحثا عن شيء يسدون به جوعهم أو عطشهم، فالعدو منع عنهم كل شيء باستثناء قذائف الموت ليل نهار كما يقول مختصون لوكالة الأنباء الاردنية (بترا).

مدير العلاقات العامة والناطق الاعلامي باسم دائرة الافتاء العام الدكتور احمد الحراسيس قال ان الدائرة واستجابة لنداء

جلالة الملك عبدالله الثاني بالوقوف الى جانب الأخوة في غزة والتخفيف عنهم عمدت وبالتعاون مع وقفية "خير الأردن" و "وقف ثريد" على تنظيم حملة لجمع التبرعات من خلال يوم مفتوح على إذاعة "ياهلا" التابعة للقوات المسلحة الأردنية تحت عناون "لقمتنا واحدة" لجمع التبرعات للأهل في القطاع المنكوب.

واضاف، لقد تداعى الأردنيون للتبرع وجمعت الحملة اكثر من مليون وجبة غذائية لإيصالها للأهل في غزة في شهر رمضان المبارك للتخفيف من وطأة سياسة التجويع التي تنتهجها قوات الاحتلال، مشيرا الى أن الدائرة أصدرت ومنذ بدء العدوان على غزة عدة فتاوى بجواز نقل الزكاة لأهلنا في غزة وحث المواطنين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والتلفاز والإذاعات على نصرة الأهل في غزة بكل السبل الممكنة.

من جهته قال مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والاعلام الاب الدكتور رفعت بدر، يطل رمضان والبشرية ما تزال تضرع إلى الله كي تسكت وتنخرس آلة الحرب والتدمير والسلاح الفتاك لإحياء ليالي رمضان في المسجد الأقصى بسلام.

وقال، هناك غصة في القلب ونحن بانتظار عيدين: عيد الفصح وعيد الفطر، متسائلا "كيف نفرح والقلب موجوع على الإخوة المهجرين والأطفال الجائعين النائمين على الطرقات فوق البيوت المتهدمة دون غذاء ولا ماء ولا كساء؟".

في السنوات الماضية، يقول الأب رفعت، كانت المدن تعج بالمآدب الرمضانية وكانت الكنائس في كثير من المحافظات تقيم إفطاراتها في القاعات والساحات العامة لكن في هذه السنة الوضع مختلف إما حزنا وإما لتوجيه كل مظاهر المساعدات إلى غزة الجريحة التي تعاني ويلات حرب لم يشهد التاريخ مثيلا لها.

وأشار الى أن وزير خارجية الفاتيكان أوصل مساعدة من قداسة البابا فرنسيس لارسالها الى غزة عبر كاريتاس الاردن واثناء زيارته في هذه الايام الى الاردن.

عضو الهيئة الإدارية في رابطة علماء الأردن، الدكتور زايد الدويري يقول، من المؤسف أن يطل رمضان المبارك في ظل استمرار العدوان الاسرائلي على اهلنا في غزة حيث لا توجد أي مقومات لاستقبال الشهر الفضيل سوى الإيمان والصلاة والصبرـ مشيرا الى أن مائدة إفطار غزة ستكون ناقصة مع غياب كثير من افراد الأسر وتشتت الكثير من العائلات التي فرقت بينها ظروف الحرب.

واضاف الدويري، في مواجهة آلة الحرب المجنونة هناك استغراب بل واندهاش العالم كله من قدرة تحمل الفلسطيني في غزة والاحتساب واحسان الظن بالله رغم القتل والتشريد والهدم والتشويه والتجويع، مشيرا الى أن العدو الاسرائيلي يظن انه بقدوم شهر رمضان سيزداد الوضع النفسي سوءا على أهل غزة خاصة مع انعدام مقومات الحياة التي يحتاجها الصائم لكنه نسي أن شهر رمضان يمنح الصائمين المحاصرين المفجوعين مزيدا من الصبر والطاقة ومزيدا من القوة لمجاهدة النفس أولا ومجاهدة العدو ثانيا.

واكد أننا في شهر رمضان لا تتوقع من اهل غزة سوى المزيد من التحدي لأن رمضان مدرسة لتهذيب النفس والرقي في مدارج الصبر والمواجهة والجهاد والفتح والنصر.

الصحفية والكاتبة المختصة بشؤون الحوارات والسِلم المجتمعي رلى السماعين تقول، في الأردن، يشكل المسيحيون واحدًا من أقدم المجتمعات المسيحية في العالم، والمواطنون المسيحيون في المملكة هم نسل المسيحيين الأوائل الذين آمنوا بالسيد المسيح عليه السلام.

وأشارت الى أن الصوم يُعَتبر بالنسبة للأردنيين مناسبة فرح وفي هذا العام يتزامن رمضان يتزامن مع فترة الصوم الأربعين التي تسبق عيد القيامة المجيد في الأردن، ومع ذلك، تبقى فرحة العبادة والاعياد ناقصة وغير مكتملة، لأننا نعيش أوقاتاً صعبة ونتألم متضامنين مع الفلسطينين في محنتهم، خاصة في ظل الحرب الدائرة على قطاع غزة والمشاكل والآلام الانسانية التي خلفتها الحرب من تدمير وتهجير وشهداء.

واضافت، لقد جذب عنف الحرب المتصاعد في غزة اهتمام العالم ورغم ذلك، يعاني الاهل في القطاع الامرين من أمراض ونقص حاد في الغذاء والماء، مبينة أن وحشية الحرب الاسرائيلية حطمت كل الاعتبارات الأخلاقية وحقوق الإنسان وصادرت فرحة رمضان والأعياد.

- -( بترا )

ا م / اح

14/03/2024 17:47:18