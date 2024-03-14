المبيضين: الأردن تعرض للعديد من الأزمات وخرج منها أقوى بحكمة قيادته

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا)- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين إن الأردن تعرض للعديد من الأزمات على مدى 25 عاما الماضية وخرج منها بشكل أقوى بفضل حنكة وحكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه.

حديث المبيضين جاء خلال مشاركته في ندوة علمية بعنوان "الأردنيون في زمن اليوبيل التاريخ واللغة" بمشاركة أستاذ الأدب الجاهلي الدكتور عمر الفجاوي، والتي عقدتها كلية الآداب في الجامعة الأردنية اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.

وأشار المبيضين خلال الندوة التي رعاها رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، إلى أن "الأردن مر بتحديات إقليمية وعالمية منذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية عام 1999، بداية من أحداث 11 أيلول عام 2001 والتي كان لها تداعيات كبيرة عالميا من خلال ظهور التطرف، إذ تعرضت المملكة لجانب منه من خلال تفجيرات عمان عام 2005، واحتلال العراق عام 2003، مرورا بالأزمة المالية العالمية عام 2008 وما رافقها من تداعيات أثرت على اقتصادات العالم، إضافة إلى أزمة ما سمي بـ "الربيع العربي" الذي تعامل معه الأردن بحكمة وصبر وحلول ناجعة اسهمت في ظهور مؤسسات مستقلة كالمحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخاب، ثم ظهور التطرف مجددًا على يد تنظيم داعش الإرهابي، وصولا إلى أزمة كورونا والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكد في هذا الإطار أن الأردن استطاع التكيف وصياغة نموذجه الخاص بمعادلة الازدهار والمنعة مع التمسك بالثوابت الأردنية نحو قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية، والتأكيد على خيار السلام العادل والاستراتيجي القائم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحول المؤشرات الاقتصادية في اليوبيل الفضي لجلالة الملك، بين المبيضين أن معدل النمو وصل عام 2008 إلى 5.5 بالمئة لكن التحديات الإقليمية التي مرت على الأردن كالأزمة المالية العالمية وانقطاع الغاز المصري وإغلاق الحدود العراقية اسهمت في تأثر الاقتصاد وتراجع نسبة النمو،.

وقال، إن احتياطات البنك المركزي الأردني سجلت أرقاما قياسية، وجرى تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+ /B" ونظرة مستقبلية مستقرة في العام الحالي، إلى جانب تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات إلى 647 مليون دينار، وارتفاع حوالات الأردنيين منذ عام 1999 نتيجة عمل العديد من المواطنين في بلدان عربية وأجنبية.

واستعرض المبيضين التطور الحاصل في قطاع التعليم، إذ ارتفع عدد المدارس من 4566 مدرسة عام 1999 إلى 7320 مدرسة عام 2023 ، وارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي العام الماضي إلى 78 مؤسسة و10 جامعات حكومية.





وفي قطاع الصحة أشار المبيضين إلى أن عدد المراكز الصحية وصل عام 2023 إلى 671 مركزا، وارتفع عدد المراكز الصحية الشاملة عام 1999 من 46 إلى 126 مركزا العام الماضي، كما زادت المستشفيات من 23 عام 1999 إلى 31 مستشفى عام 2023، وارتفع عدد الأسرّة في المستشفيات من 3222 سريرا عام 99 إلى 5884 سريرا عام 2023.

بدوره، قال الفجاوي إن الندوة تأتي تزامنا مع ذكرى بيعة الأردنيين والعرب للشريف الحسين في 14 آذار، مستذكرا النص البديع الذي خُطّت به البيعة.

وقال، لقد عُرف عن الهاشميين فصيح الخطاب وقوامة اللسان وعدم إراقة الدماء، بدءًا من قصي بن كلاب إلى يومنا هذا.

وعرض الفجاوي لمجموعة من الأمثلة الدالة عن أنس خطاب الهاشميين وحرصهم على البيان، وقدرتهم على توظيف اللغات بشكل لافت، وبصورة لا تقوم فيها لغة مقام أخرى، مؤكّدًا أنهم يحسنون توظيفها في كل مقام تحتاجه باعتبار خطابهم خطاب دولة ورسالة أمة.

وكان عميد كلية الآداب في الجامعة الدكتور محمد القضاة استهل الندوة بالقول إنها تأتي ضمن سلسة من الندوات والمحاضرات التي تعكف الكلية على عقدها لإذكاء الوعي وتعريف الطلبة ببلدهم وأمتهم والسياقات المهمة فيها.

وأضاف، إن الكلية تسعد بالاحتفاء بشكل علمي وأكاديمي باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني، ما يعكس مكانة الكلية الأكاديمية وطلبتها المرتفعة.

--(بترا)





هـ أ / اح

14/03/2024 17:45:31