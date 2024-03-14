البرلمان الأوروبي يدين بشدة تعطيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا)- صادق البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، على قرار يدين بشدّة تعطيل "إسرائيل" وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرّض لحرب مدمّرة منذ أكثر من ستّة أشهر.

ووفقا لوكالة "يورونيوز" الأوروبية، ندَّد البرلمان الأوروبي بمهاجمة "إسرائيل" قوافل الإغاثة، داعيا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن هناك حاجة لدخول ما لا يقل عن 500 شاحنة أو ما يعادلها من المساعدات إلى غزة يومياً.

وبينت في منشور عبر منصة "إكس"، أن مبادرة إرسال المساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة، ليست بديلاً للوصول الإنساني عبر الطرق البرية.

وأضافت، إن الممر البحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة جزء من جهد متواصل لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة عبر كافة الطرق، بما في ذلك الطرق البرية الموسعة.

وفي وقت سابق قال مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش، إن هناك مناطق في قطاع غزة تشهد مجاعة بالفعل، مشيرا الى أن إنزال المساعدات جوا أو تدشين ممر بحري لن يغني عن فتح طرق برية لإيصال المساعدات إلى غزة، كما حث إسرائيل على فتح المزيد من الطرق لوصول المساعدات إلى القطاع.

-- (بترا)

رصد / م ح/اح

14/03/2024 17:32:49