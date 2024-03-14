إصابة 3 إسرائيليين بعملية طعن شمال النقب

رام الله 14 آذار (بترا) - اصيب 3 مستوطنين اسرائيليين غصابة أحدهم خطيرة في عملية طعن وقعت اليوم الخميس في مستوطنة "بيت كاما" شمال النقب. وقالت الاذاعة الاسرائيلية نقلا عن شرطة الاحتلال "انه تم تحييد منفذ عملية الطعن داخل مقهى في بيت كاما بالنقب"، مشيرة الى أن شابا يحمل سكينا هاجم أشخاصا في محطة وقود". --(بترا) م ف/ اح 14/03/2024 17:25:09

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