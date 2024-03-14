إصابة 3 إسرائيليين بعملية طعن شمال النقب

إصابة 3 إسرائيليين بعملية طعن شمال النقب
التاريخ
3/14/2024 2:39:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 14 آذار (بترا) - اصيب 3 مستوطنين اسرائيليين غصابة أحدهم خطيرة في عملية طعن وقعت اليوم الخميس في مستوطنة "بيت كاما" شمال النقب.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية نقلا عن شرطة الاحتلال "انه تم تحييد منفذ عملية الطعن داخل مقهى في بيت كاما بالنقب"، مشيرة الى أن شابا يحمل سكينا هاجم أشخاصا في محطة وقود".
--(بترا)
م ف/ اح
14/03/2024 17:25:09
MENAFN14032024000117011021ID1107978926
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