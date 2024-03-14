السفير البريطاني: الاردن يقوم بعمل استثنائي لدعم سكان غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا) صالح الخوالدة- أعرب السفير البريطاني لدى الاردن فيليب هول، عن شكره للاردن على تسهيل ايصال 150 طنا من المساعدات البريطانية الى غزة امس تشمل الخيام والمفارش وإمدادات للنظافة الشخصية.

وقال السفير هول في تصريح اليوم، ان المملكة المتحدة تعرب عن امتنانها للقوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والمسؤولين في معبر جسر الملك الحسين الحدودي لتسهيل إيصال هذه المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.

واكد ان الاردن يقوم بعمل استثنائي لدعم سكان غزة من خلال مساعداته المباشرة، ومن خلال دعمه للأمم المتحدة والجهات المانحة التي تحاول إيصال المساعدات إلى غزة".

واعلنت السفارة البريطانية في عمان ان من المقرر أن يصل إلى غزة هذا الأسبوع مستشفى ميداني بكامل تجهيزاته مقدم لمؤسسة UK-Med الخيرية البريطانية بتمويل بريطاني، مشيرة الى ان هذا المستشفى الميداني يمكن تعديله ليناسب الاحتياجات على الأرض، ويتضمن صيدلية، ومنطقة لتشخيص الحالات، ووحدة لمعالجة الإصابات الكبيرة والإنعاش، وخيمة لرعاية الأمهات الحوامل ويمكن أن يوفر هذا المستشفى العلاج أكثر من 100 مريض يومياً.





واشارت في بيان الى ان هذا المستشفى الميداني غادر مانشستر في 5 آذار، وهو الآن في طريقه إلى غزة. ويمكن بدء تشغيله في غضون 48 ساعة من وصوله، وسيكون باستطاعته توفير الرعاية لأكثر من 100 مريض يوميا. وطاقمه الطبي سيضم أطباء وممرضين محليين ودوليين، بمن فيهم الكثير من المسجلين لدى مؤسسة (UK-Med) الخيرية القادمين من المملكة المتحدة.





وقالت، إلى جانب أحدث شحنة من المساعدات، أعلن وزير الخارجية تقديم مبلغ إضافي قدره 10 ملايين جنيه إسترليني لتمويل المساعدات للأراضي الفلسطينية المحتلة، ليرتفع بذلك إجمالي التمويل المقدم هذه السنة المالية إلى 100 مليون جنيه. هذا التمويل يدعم جهود وكالات الأمم المتحدة العاملة على الأرض لتوفير مساعدات منقذة للحياة، كما يوفر مواد إغاثة حيوية، كالخيام، لمن هم في حاجة ماسة للمساعدة.





وقال وزير الخارجية البريطاني، لورد كاميرون، "يعاني الكثيرون جدا من أهالي غزة معاناة كبيرة. لا يجوز أن يكون أي أحد دون منافع أساسية كالخيام والفرش، ومن حق جميع أهالي غزة أن ينعموا بالكرامة التي توفرها لهم لوازم النظافة الشخصية"، مشيرا الى ان شحنة المساعدات التي ارسلتها بريطانيا اخيرا وهي أكبر شحنة نرسلها من المساعدات سوف تساعد إلى جانب مستشفى ميداني تموله المملكة المتحدة، في إنقاذ الأرواح.





واكد ان الوقف الفوري للقتال هو السبيل الوحيد لإيصال المساعدات إلى داخل غزة بكميات كافية هناك حاجة ماسة إليها. كما يتيح ذلك الإفراج بأمان عن الرهائن، مضيفا "يمكننا بعد ذلك العمل للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، دون عودة إلى الدمار أو القتال أو الخسائر في الأرواح."





واشار الى ان هذه المساعدات الإضافية البالغة 150 طنا المقدمة لمنظمة اليونيسف تشمل 840 خيمة من الحجم العائلي، إلى جانب 13440 بطانية، ونحو 3000 من مستلزمات توفير المأوى، ومستلزمات تثبيت المأوى، و 6000 فرشة وأكثر من 3000 حقيبة نسائية صحية لتلبية احتياجات النساء والفتيات، مؤكدا ان نحو 3.1 مليون شخص بحاجة الآن لمساعدات إنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويواجه أكثر من نصف مليون شخص خطر المجاعة.





واكد ان المملكة المتحدة ملتزمة بضمان وصول المساعدات للمحتاجين إليها، بينما الفلسطينيون مستمرون في مواجهة أزمة إنسانية مدمرة ومتفاقمة في غزة، وقال، "إن على إسرائيل زيادة القدرات لتوزيع المساعدات بشكل آمن في غزة. ذلك يشمل فتح معبر بري في شمال قطاع غزة، وإصدار مزيد من التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة القادرين على توزيع المساعدات لدى وصولها إلى غزة".





يشار الى انه وقبل الإعلان عن هذا التمويل الجديد، كانت المملكة المتحدة ضاعفت التزاماتها من المساعدات المالية للأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ثلاثة أضعاف. وهذا التمويل دعم جهود شركاء من بينهم الصليب الأحمر البريطاني، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، وجمعية الهلال الأحمر المصري لإيصال مساعدات حيوية.

--(بترا)





ص خ/اح

14/03/2024 17:24:50