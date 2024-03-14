أوقاف الطفيلة تطلق خطتها الدينية خلال شهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 14 آذار (بترا)- أطلقت مديرية أوقاف الطفيلة اليوم الخميس، خطتها التوعوية والتثقيفية لشهر رمضان المبارك، في مختلف مساجد المحافظة.
وأكد مدير أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات، أن الخطة تتضمن جملة من المحاضرات الدينية والخطب والدروس، وعقد المجالس العلمية والفتاوى، وبث موضوعات تتناول القضايا والظواهر الاجتماعية السلبية التي يعانيها المجتمع المحلي من خلال المساجد ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى المجالس العلمية الهاشمية التي تعقد أسبوعيا خلال الشهر المبارك بمشاركة كوكبة من الوعاظ وأساتذة الفقه والشريعة في الجامعات الأردنية وتتناول موضوعات دينية متنوعة.
وبين الذنبيات، انه تم تزويد 140 مسجدا بالأئمة لأداء الصلاوات الجهرية والتراويح خلال الشهر الفضيل، في وقت جرى فيه عقد اجتماعات متتالية مع الوعاظ والأئمة إلى جانب واعظات المركز الإسلامي، لتنظيم الخطط التوعية للمواطنين في الموضوعات المتنوعة، مؤكدا انه تم إعلام أئمة المساجد، بعدم جمع المال للزكاة أو لبناء المساجد إلا من خلال لجان رسمية.
--(بترا)
س.م/م ق/اح
14/03/2024 17:10:46
MENAFN14032024000117011021ID1107978924
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