أوقاف الطفيلة تطلق خطتها الدينية خلال شهر رمضان المبارك

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 14 آذار (بترا)- أطلقت مديرية أوقاف الطفيلة اليوم الخميس، خطتها التوعوية والتثقيفية لشهر رمضان المبارك، في مختلف مساجد المحافظة.

وأكد مدير أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات، أن الخطة تتضمن جملة من المحاضرات الدينية والخطب والدروس، وعقد المجالس العلمية والفتاوى، وبث موضوعات تتناول القضايا والظواهر الاجتماعية السلبية التي يعانيها المجتمع المحلي من خلال المساجد ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى المجالس العلمية الهاشمية التي تعقد أسبوعيا خلال الشهر المبارك بمشاركة كوكبة من الوعاظ وأساتذة الفقه والشريعة في الجامعات الأردنية وتتناول موضوعات دينية متنوعة.

وبين الذنبيات، انه تم تزويد 140 مسجدا بالأئمة لأداء الصلاوات الجهرية والتراويح خلال الشهر الفضيل، في وقت جرى فيه عقد اجتماعات متتالية مع الوعاظ والأئمة إلى جانب واعظات المركز الإسلامي، لتنظيم الخطط التوعية للمواطنين في الموضوعات المتنوعة، مؤكدا انه تم إعلام أئمة المساجد، بعدم جمع المال للزكاة أو لبناء المساجد إلا من خلال لجان رسمية.

--(بترا)

س.م/م ق/اح

14/03/2024 17:10:46

