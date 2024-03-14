مذكرة تفاهم بين جامعة الزرقاء وشركة الدائرة الخضراء لصناعة البرمجيات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 14 آذار (بترا)- وقعت جامعة الزرقاء اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة الدائرة الخضراء لصناعة البرمجيات، بهدف تعزيز العمل المشترك والتعاون الأكاديمي لتدريب الطلبة.
ووقع المذكرة رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، وعن الشركة المهندس محمد الخضري، بحضور عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد حسان، ورئيس قسم الأمن السيبراني الدكتور محمد رسمي.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون لتقديم أفضل الخدمات لطلبة الكلية والمجتمع المحلي فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، وتدريب الطلبة عبر الدورات وورش عمل في برامج الأمن السيبراني، وتحليل المخاطر، وبرامج الأحداث الأمنية، والاختراق وأدوات التطوير وعلوم البيانات التي يحتاجها سوق العمل.
وقال الرمحي، إن هذه المذكرة تنسجم مع تطلعات الجامعة وسعيها لتمتين تميزها وتوفير فرص عمل لطلبتها والانطلاق في السوقين المحلية والعالمية.
من جانبه، أشاد المهندس محمد الخضري بالمستوى المتميز لجامعة الزرقاء عامة وكلية تكنولوجيا المعلومات خاصة والدور المميز الذي ستقوم به في حماية الأنظمة المعلوماتية من خلال توقيع هذه الإتفاقية.
--(بترا)
ع ض/م ق/اح
14/03/2024 17:08:11
MENAFN14032024000117011021ID1107978923
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