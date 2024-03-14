مذكرة تفاهم بين جامعة الزرقاء وشركة الدائرة الخضراء لصناعة البرمجيات

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 14 آذار (بترا)- وقعت جامعة الزرقاء اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة الدائرة الخضراء لصناعة البرمجيات، بهدف تعزيز العمل المشترك والتعاون الأكاديمي لتدريب الطلبة.

ووقع المذكرة رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، وعن الشركة المهندس محمد الخضري، بحضور عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد حسان، ورئيس قسم الأمن السيبراني الدكتور محمد رسمي.

وتنص المذكرة على تعزيز التعاون لتقديم أفضل الخدمات لطلبة الكلية والمجتمع المحلي فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، وتدريب الطلبة عبر الدورات وورش عمل في برامج الأمن السيبراني، وتحليل المخاطر، وبرامج الأحداث الأمنية، والاختراق وأدوات التطوير وعلوم البيانات التي يحتاجها سوق العمل.

وقال الرمحي، إن هذه المذكرة تنسجم مع تطلعات الجامعة وسعيها لتمتين تميزها وتوفير فرص عمل لطلبتها والانطلاق في السوقين المحلية والعالمية.

من جانبه، أشاد المهندس محمد الخضري بالمستوى المتميز لجامعة الزرقاء عامة وكلية تكنولوجيا المعلومات خاصة والدور المميز الذي ستقوم به في حماية الأنظمة المعلوماتية من خلال توقيع هذه الإتفاقية.

--(بترا)

ع ض/م ق/اح

14/03/2024 17:08:11