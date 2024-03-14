تأهل طلبة جدارا للدور ربع النهائي بمسابقة المحكمة الصورية بالإمارات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 14 آذار (بترا)- تأهل فريق طلبة كلية القانون بجامعة جدارا إلى الدور ربع النهائي في مسابقة المحكمة الصورية لكليات القانون في الجامعات العربية، التي استضافتها جامعة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة الطلبة أحمد الجراح، نسرين الفالح، رغد يخلف وبتول الشاعر.
وبدأت جولات المسابقة في المرحلة التمهيدية بتاريخ 12 شباط، وكانت المنافسة بين 32 فريقا يمثلون 13 دولة عربية، منها خمس جامعات أردنية من بينها جامعة جدارا، وبعد انتهاء الجولات التمهيدية، تم إعلان النتائج وكانت النتيجة إعلان فوز 8 فرق فقط من أصل 32 فريقا، من بينها فريق جامعة جدارا الذي تأهل لخوض المرحلة الربع النهائية القادمة.
يشار إلى أن المسابقة كانت بإشراف عميد كلية القانون الأستاذ الدكتور علي جبار، ومتابعة الفريق المشرف على المسابقة الدكتور مشعل الرقاد، والدكتور علي المحاسنة، وقد بذلت الهيئة المشرفة على هذه المسابقة، ولجان التحكيم جهوداً متميزة في تنظيم وانجاح سير المسابقة.
--(بترا)
ع ع/م ق/اح
14/03/2024 17:06:02
MENAFN14032024000117011021ID1107978922
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