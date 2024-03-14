تأهل طلبة جدارا للدور ربع النهائي بمسابقة المحكمة الصورية بالإمارات

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 14 آذار (بترا)- تأهل فريق طلبة كلية القانون بجامعة جدارا إلى الدور ربع النهائي في مسابقة المحكمة الصورية لكليات القانون في الجامعات العربية، التي استضافتها جامعة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة الطلبة أحمد الجراح، نسرين الفالح، رغد يخلف وبتول الشاعر.

وبدأت جولات المسابقة في المرحلة التمهيدية بتاريخ 12 شباط، وكانت المنافسة بين 32 فريقا يمثلون 13 دولة عربية، منها خمس جامعات أردنية من بينها جامعة جدارا، وبعد انتهاء الجولات التمهيدية، تم إعلان النتائج وكانت النتيجة إعلان فوز 8 فرق فقط من أصل 32 فريقا، من بينها فريق جامعة جدارا الذي تأهل لخوض المرحلة الربع النهائية القادمة.

يشار إلى أن المسابقة كانت بإشراف عميد كلية القانون الأستاذ الدكتور علي جبار، ومتابعة الفريق المشرف على المسابقة الدكتور مشعل الرقاد، والدكتور علي المحاسنة، وقد بذلت الهيئة المشرفة على هذه المسابقة، ولجان التحكيم جهوداً متميزة في تنظيم وانجاح سير المسابقة.

--(بترا)

ع ع/م ق/اح

14/03/2024 17:06:02