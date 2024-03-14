وزير الخارجية يحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 14 آذار (بترا)- حذّر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم، من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستعر ورفض إسرائيل إدخال مساعدات إنسانية كافية إلى أكثر من 2.3 مليون فلسطيني يواجهون المجاعة في القطاع.

وأكد الصفدي، خلال اجتماعين منفصلين عقدهما مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) فيليب لازاريني ومع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، أن منع إسرائيل دخول الدواء والغذاء إلى غزة جريمة حرب لا يزل رد فعل المجتمع الدولي عليها عاجزاً.

وقال، إن إسرائيل تستعمل الغذاء والدواء سلاحاً ضد الفلسطينيين في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يواجهه صمت دولي لا يمكن قبوله ويقوض صدقية القانون الدولي، مؤكدا أن الأردن سيستمر في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة عبر كل السبل الممكنة بما في ذلك الإنزالات الجوية كوسيلة استثنائية في مواجهة ظروف غير إنسانية تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

واتفق الصفدي والمسؤولَيْن الأمميَّيْن على أن لا بديل عن فتح كل نقاط المعابر البرية أمام المساعدات سبيلاً لتلبية احتياجات مجتمع كامل دمرته إسرائيل، وأن كل وسائل إدخال المساعدات الأخرى غير كافية.

وقال، إن إسرائيل تتحدى القانون الدولي والمجتمع الدولي بإجراءاتها المستهدفة تجويع الفلسطينيين والتي أوجدت كارثة إنسانية غير مسبوقة يكون خلالها الأطفال عطشا وجوعا.

وحذر الصفدي من تبعات استمرار فشل المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، بما في ذلك تعطيل عمل المنظمات الدولية ومنع توزيع القليل من المساعدات التي تدخل غزة.

وأكد أنه لا يمكن الاستغناء عن دور "الأونروا" أو استبداله، مشددا على أن لا جهة أخرى قادرة على القيام بالدور الذي تقوم به الوكالة في غزة.

كما شدد الصفدي على ضرورة دعم الوكالة، مثمنا رجوع بعض الدول عن قرارها تجميد مساعداتها لـ "الاونروا"بعد الاتهامات التي وجهت لعدد قليل من طاقم الوكالة.

كما أكد الصفدي خلال اجتماعه مع سيغريد كاغ أن المملكة تدعم مهمتها بالمطلق.

إلى ذلك، استقبل الصفدي أيضاً رئيسة مجموعة المراجعة المستقلة لتقييم أداء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كاثرين كولونا، مؤكدا دعم الأردن لمهمة اللجنة وشكر رئيستها على الجهد الكبير الذي تبذله.

--(بترا)

ص خ/م ق/اح

14/03/2024 16:51:11