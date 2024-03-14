العقبة الخاصة تكرم الفائزين ببطولات التصوير تحت الماء

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 14 آذار (بترا) أمين المعايطة- كرمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المصورين من أبناء مدينة العقبة يزن السعد وسامر بيطار ومحمد القطاونة ورئيس الاتحاد الملكي للرياضات البحرية محمد المغربي ورئيس جمعية العقبة للغوص خماش ياسين لإنجازاتهم وإحرازهم نتائج متقدمة ضمن بطولات التصوير تحت الماء التي أقيمت في عدد من الدول، كان آخرها في مدينة الغردقة المصرية.

وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز خلال رعايته حفل التكريم، بحضور أعضاء مجلس المفوضين "نفتخر اليوم بأبناء العقبة الذين رفعوا اسم الأردن عالياً في بطولات التصوير تحت الماء وأظهروا مستوياتٍ متقدمة، بما يمتلكه الغواصون الأردنيون من مواهب وإبداعات وخبرات متقدمة استطاعوا خلالها من كسب الذهب في هذه البطولات".

وأكد الفايز دعم السلطة وحرصها على تأمين كل ما يلزم من الرعاية والاهتمام للرياضات البحريّة ومنتج الغوص ونشر الوعي بما يمتلكه خليج العقبة من مكنونات بحرية، إضافة إلى وضع العقبة على خريطة السياحة العالمية تحقيقاً للتوجيهات والرؤية الملكيّة وربط الرياضة بالسياحة .

يذكر، أن المصّور يزن السعد من جمعية العقبة للغوص ظفر بالمركز الأول بفئة تصوير"Creative"، كما حصد المركز الأول المصور المحترف سامر بيطار من جمعية العقبة للغوص بفئة تصوير "white angle"، فيما حل بالمركز الثالث المصور الاحترافي محمد القطاونة من جمعية العقبة للغوص لفئة تصوير "Macro" في البطولة العربية الثالثة للتصوير تحت الماء التي أقيمت في مدينة الغردقة المصرية.

--(بترا)

ا م/م ق/اح

14/03/2024 16:34:51