العقبة الخاصة تكرم الفائزين ببطولات التصوير تحت الماء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 14 آذار (بترا) أمين المعايطة- كرمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المصورين من أبناء مدينة العقبة يزن السعد وسامر بيطار ومحمد القطاونة ورئيس الاتحاد الملكي للرياضات البحرية محمد المغربي ورئيس جمعية العقبة للغوص خماش ياسين لإنجازاتهم وإحرازهم نتائج متقدمة ضمن بطولات التصوير تحت الماء التي أقيمت في عدد من الدول، كان آخرها في مدينة الغردقة المصرية.
وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز خلال رعايته حفل التكريم، بحضور أعضاء مجلس المفوضين "نفتخر اليوم بأبناء العقبة الذين رفعوا اسم الأردن عالياً في بطولات التصوير تحت الماء وأظهروا مستوياتٍ متقدمة، بما يمتلكه الغواصون الأردنيون من مواهب وإبداعات وخبرات متقدمة استطاعوا خلالها من كسب الذهب في هذه البطولات".
وأكد الفايز دعم السلطة وحرصها على تأمين كل ما يلزم من الرعاية والاهتمام للرياضات البحريّة ومنتج الغوص ونشر الوعي بما يمتلكه خليج العقبة من مكنونات بحرية، إضافة إلى وضع العقبة على خريطة السياحة العالمية تحقيقاً للتوجيهات والرؤية الملكيّة وربط الرياضة بالسياحة .
يذكر، أن المصّور يزن السعد من جمعية العقبة للغوص ظفر بالمركز الأول بفئة تصوير"Creative"، كما حصد المركز الأول المصور المحترف سامر بيطار من جمعية العقبة للغوص بفئة تصوير "white angle"، فيما حل بالمركز الثالث المصور الاحترافي محمد القطاونة من جمعية العقبة للغوص لفئة تصوير "Macro" في البطولة العربية الثالثة للتصوير تحت الماء التي أقيمت في مدينة الغردقة المصرية.
--(بترا)
ا م/م ق/اح
14/03/2024 16:34:51
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