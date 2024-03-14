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إدارية النواب تقر مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي

3/14/2024 2:39:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا)- أقرت اللجنة الإدارية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024.
وقال رئيس اللجنة النائب يزن الشديفات، بحضور وزيرتي التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن مشروع القانون يهدف الى تعزيز دور وزارة التخطيط كمرجعية أساسية وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الأخرى.
ودعا الشديفات إلى تسهيل إجراءات التمويل وتوجيهه للقطاعات المعنية حسب أولويات المرحلة، مؤكدًا أهميته ودوره في توفير فرص العمل.
وحضر الاجتماع النواب: علي الطراونة، محمد الخلايلة، محمد الشطناوي، عيد النعيمات، هايل عياش، أسامة القوابعة، هيثم زيادين، رمزي العجارمة، امغير الدعجة.
--(بترا)
م خ/م ق/اح
14/03/2024 16:31:33

MENAFN14032024000117011021ID1107978919

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