انطلاق بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم في البلقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 14 آذار (بترا)- انطلقت في مديرية شباب محافظة البلقاء اليوم الخميس، منافسات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم للفرق الشعبية لعام 2024 والتي تنظمها وزارة الشباب خلال الفترة بين 13 آذار ولغاية 4 نيسان، بمشاركة شبابية واسعة ضمن الفئة العمرية من 17 الى 45 عاما .

ويشارك في البطولة 80 فريقا في محافظة البلقاء، و960 لاعبا على مستوى المحافظة، بواقع 75 مباراة، بحسب مدير شباب محافظة البلقاء عدنان العجارمة.

وأشار العجارمة إلى أن أنه أقيمت اليوم مباراتان جمعت فريق القلعة مع فريق الجدعة وفريق نقب الدبور مع فريق السلطان.

وبين أن البطولة تأتي لتعزيز مفهوم الروح الرياضية لدى الشباب، واللياقة الصحية والجسدية، وتعمل على تطوير الثقافة الرياضية وتعزيز الرغبة بالمشاركة في مثل هذه الأنشطة الرياضية.

--(بترا)

أع/ ف م/اح

14/03/2024 16:29:30