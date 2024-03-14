2290 طن خضار ترد السوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 2290 طنا، منها 1772طن خضار، و 342 طن فواكه، و 175طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40- 70 قرشا، البصل الناشف 25- 35، الثوم 250 - 300، البطاطا 30- 43، البندورة 6- 15، الجزر 30- 40، الخيار 50- 80، الزهرة 15- 25، الليمون 30- 40، والموز البلدي بين 50و 75 قرشا.

--(بترا)

رح/ ف م/اح

14/03/2024 16:23:41