2290 طن خضار ترد السوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 2290 طنا، منها 1772طن خضار، و 342 طن فواكه، و 175طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40- 70 قرشا، البصل الناشف 25- 35، الثوم 250 - 300، البطاطا 30- 43، البندورة 6- 15، الجزر 30- 40، الخيار 50- 80، الزهرة 15- 25، الليمون 30- 40، والموز البلدي بين 50و 75 قرشا.
--(بترا)
رح/ ف م/اح
14/03/2024 16:23:41
MENAFN14032024000117011021ID1107978917
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.