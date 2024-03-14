Thursday, 14 March 2024 10:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


2290 طن خضار ترد السوق المركزي

3/14/2024 2:39:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 2290 طنا، منها 1772طن خضار، و 342 طن فواكه، و 175طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40- 70 قرشا، البصل الناشف 25- 35، الثوم 250 - 300، البطاطا 30- 43، البندورة 6- 15، الجزر 30- 40، الخيار 50- 80، الزهرة 15- 25، الليمون 30- 40، والموز البلدي بين 50و 75 قرشا.
--(بترا)
رح/ ف م/اح
14/03/2024 16:23:41

MENAFN14032024000117011021ID1107978917

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث