التعليم العالي: تصديق الوثائق الجامعية بمراكز الخدمات الحكومية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 آذار -(بترا) أمين الرواشدة- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر خدمة تصديق الوثائق الجامعية في مراكز الخدمات الحكومية في كل محافظة.
وبينت الوزارة أن المراكز تشمل: العاصمة عمان/ مركز المقابلين، محافظة إربد/ ساحة قصر العدل شرق إربد، وذلك خلال أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة، علماً بأن أوقات الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 الخامسة مساءً، ويعود الدوام إلى طبيعته بعد شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً.
وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متوفرة أيضاً في مكاتب المستشارين الثقافيين التابعة للوزارة، والموزعة في جميع الجامعات الرسمية، إضافةً إلى جامعتين خاصتين ، وذلك وفقاً لما يلي:
طلبة إقليم الشمال يمكنهم مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في جامعة اليرموك، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة آل البيت، وجامعة جرش الأهلية، وجامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عجلون الجامعية.
ويمكن لطلبة إقليم الوسط مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في الجامعة الأردنية، جامعة العلوم التطبيقية، الجامعة الهاشمية، جامعة البلقاء التطبيقية /المركز / السلط، الجامعة الألمانية الأردنية.
وطلبة إقليم الجنوب يمكنهم مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في جامعة مؤتة، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة الحسين بن طلال، الجامعة الأردنية/فرع العقبة.
ويأتي هذا الإعلان حرصاً من وزارة التعليم العالي، على التسهيل على الطلبة في سرعة الوصول إلى أقرب مكان لتصديق وثائقهم وتجنيبهم عناء الوصول إلى مركز الوزارة في العاصمة عمان، وتخفيف تكلفة الوقت والجهد والمال عليهم.
--(بترا)
أ ر/ ف م/اح
14/03/2024 16:19:19
MENAFN14032024000117011021ID1107978916
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