التعليم العالي: تصديق الوثائق الجامعية بمراكز الخدمات الحكومية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 آذار -(بترا) أمين الرواشدة- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر خدمة تصديق الوثائق الجامعية في مراكز الخدمات الحكومية في كل محافظة.

وبينت الوزارة أن المراكز تشمل: العاصمة عمان/ مركز المقابلين، محافظة إربد/ ساحة قصر العدل شرق إربد، وذلك خلال أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة، علماً بأن أوقات الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 الخامسة مساءً، ويعود الدوام إلى طبيعته بعد شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً.

وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متوفرة أيضاً في مكاتب المستشارين الثقافيين التابعة للوزارة، والموزعة في جميع الجامعات الرسمية، إضافةً إلى جامعتين خاصتين ، وذلك وفقاً لما يلي:

طلبة إقليم الشمال يمكنهم مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في جامعة اليرموك، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة آل البيت، وجامعة جرش الأهلية، وجامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عجلون الجامعية.

ويمكن لطلبة إقليم الوسط مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في الجامعة الأردنية، جامعة العلوم التطبيقية، الجامعة الهاشمية، جامعة البلقاء التطبيقية /المركز / السلط، الجامعة الألمانية الأردنية.

وطلبة إقليم الجنوب يمكنهم مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في جامعة مؤتة، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة الحسين بن طلال، الجامعة الأردنية/فرع العقبة.

ويأتي هذا الإعلان حرصاً من وزارة التعليم العالي، على التسهيل على الطلبة في سرعة الوصول إلى أقرب مكان لتصديق وثائقهم وتجنيبهم عناء الوصول إلى مركز الوزارة في العاصمة عمان، وتخفيف تكلفة الوقت والجهد والمال عليهم.

--(بترا)

أ ر/ ف م/اح

14/03/2024 16:19:19