بني مصطفى: الموازنات المستجيبة لحاجات المجتمع أداة تخطيط اقتصادية واجتماعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا)- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن الموازنات المستجيبة لحاجات فئات المجتمع كافة، هي أداة تخطيط مالي ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، تساعد الحكومة في إدماج منظور النوع الاجتماعي عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، للتأكد من تخصيص الموارد المالية المتاحة بطريقة عادلة وهادفة إلى إلغاء التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، أشارت بني مصطفى في كلمة في الحدث الجانبي الأردني، "الميزانية المراعية لمنظور المساواة بين الجنسين لتسريع المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" على هامش اجتماعات لجنة وضع المرأة 68 في نيويورك، إلى أن "الدستور والتشريعات الأردنية ضمنت تحقيق المساواة بين الجنسين، وحقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف، سيما بالتعديلات التي أجريت على الدستور".

وأكدت أن جلالة الملك عبدالله الثاني كرس هذا النهج الدستوري في توجيهاته الملكية السامية ضمن ما احتوته الورقة النقاشية الثانية تحت عنوان "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين" من حيث الاستمرار في حماية حقوق جميع المواطنين التي كفلها الدستور الأردني.

ولفتت إلى أن البرلمان يلعب دوراً مهما في إقرار قانون للموازنة مراعياً للمساواة بين الجنسين، وتلعب المجالس المحلية دوراً في تحديد احتياجات النساء والفتيات في المناطق الريفية والنائية، بحيث يؤدي ذلك إلى توجيه الموازنات نحو توفير خدمات تسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتقوم منظمات المجتمع المدني بحشد التأييد فيما يتعلق بالميزانيات المراعية للنوع الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع مختلف الشركاء على إصلاح سياساتها المالية، بما يتوافق مع العوامل الخارجية والإقليمية والمحلية المختلفة، وبما يضمن إدماج مفهوم النوع الاجتماعي ضمن الموازنات.

وبينت أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لعبت دورًا رائدًا في تنفيذ أنشطة بناء القدرات لتمكين مسؤولي تنسيق النوع الاجتماعي من المشاركة بشكل أكبر في كياناتهم ودعم مساعي المساواة بين الجنسين، لافتة إلى أنه في العام 2015 تم تأسيس الشبكة الوطنية لدعم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.

من جهتها، أشادت مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة، بالجهود الأردنية على هذه المبادرة المتميزة حول الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي والصديقة للمرأة، لافتة إلى أن العمل بها يتطلب التزاماً سياسياً، ووجود وزيرة التنمية الاجتماعية اليوم دليل على الالتزام السياسي الأردني، الذي يقابله قدرة فنية على تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

وأشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها العلي، إلى أهمية الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في توجيه الموارد المالية نحو الأولويات والبرامج ضمن الاستراتيجيات والخطط الوطنية المرتبطة بتمكين المرأة، ما يسهم في تعزيز ادماج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى مؤسسي وقطاعي، إضافة إلى دعم تنفيذ الاستراتيجة الوطنية للمرأة وخطتها التنفيذية واستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي وسياسة ادماج النوع الاجتماعي.

واستعرضت العلي التجربة الأردنية في هذا المجال ومنجزات مشروع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي الذي ينفذ بشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ودائرة الموازنة العامة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من الوزارات.

وحضر الجلسة مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمود ضيف الله الحمود، والرئيس المشارك لقسم الارتباط الاجتماعي بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) فيليب جالاند، والممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة السفير طارق الأدب، ومديرة البرامج بقسم السياسات والشؤون الحكومية الدولية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة سارة هندريكس.

--(بترا)

ح ظ/ اح

14/03/2024 15:35:54