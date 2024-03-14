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القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات لمساعدات إنسانية على غزة بمشاركة دولية

3/14/2024 2:39:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا)- نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الخميس، 5 عمليات إنزال جوي جديدة، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك استمراراً لتقديم العون والمساعدة للأهل والأشقاء في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وشاركت في عملية الإنزال الجوي التي استهدفت عددا من المواقع في شمال القطاع طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، إضافةً إلى طائرة تابعة للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لمملكة بلجيكا.
وجاءت عملية إنزال المساعدات الأردنية بالتعاون مع سلطنة بروناي، لدعم ومساندة الأهل والأشقاء والوقوف معهم والتخفيف من آثار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع، إضافة إلى الجهود الدولية والمساعي الحثيثة التي تقوم بها المملكة لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، وتلبية احتياجات السكان في قطاع غزة من المواد الغذائية في ظل الأوضاع الصعبة جراء الحرب في القطاع.
وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.
وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44 إنزالاً جوياً أردنياً، و59 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.
--(بترا)
ل م/م ف/ اح
14/03/2024 14:54:57

MENAFN14032024000117011021ID1107978910

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