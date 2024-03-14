بحث التعاون بين جامعة اليرموك والمركز الثقافي البريطاني

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 14 آذار (بترا)- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، مع وفد من المجلس الثقافي البريطاني، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون، لاعتماد اليرموك كمركز لعقد امتحان "الايلتس" في منطقة شمال المملكة.

وأكد مساد أن هذا التعاون يسهم في تذليل الصعوبات أمام الطلبة وأبناء المجتمع المحلي الراغبين بالتقدم للامتحان، إذ أن الجامعة ستتولى وبموجب مذكرة تفاهم ستوقع لاحقا بين الطرفين، مهام تسجيل الطلبة بالتقدم لامتحان "IELTS"، إضافة إلى عقده محوسبا داخل الحرم الجامعي.

ودعا إلى توسيع أفق التعاون مع المركز بحيث تشمل عقد محاضرات تحضيرية لإعداد الطلبة لكيفية التقدم للامتحان، لافتا إلى إمكانية تخفيض رسوم التقدم للامتحان لطلبة الجامعة.

بدوره، أكد أعضاء الوفد الذي ضم رئيس الامتحانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنس محمد، ومديرة تطوير الامتحانات آلاء الخطيب، ومسؤولة المحاسبة والعمليات سارة الحسون، استعداد المركز لعقد المحاضرات التعريفية بالامتحان، وإتاحة الفرصة لطلبة اليرموك الراغبين بالتقدم للامتحان للاستفادة المجانية من خدمة "مستشار امتحان الايلتس" التي يوفرها المركز.

وقالوا إن هذا التعاون جاء استجابة لمتطلبات منطقة إقليم الشمال التي تضم أعدادا كبيرة من الراغبين بالتقدم لامتحان "IELTS" المتطلب الأساسي لاستكمال الدراسات العليا وطلبات الهجرة إلى الدول التي تشترط اجتياز هذا الامتحان لقبول الطلبة في جامعاتها.

--(بترا)

ا ح/م ف/رق

14/03/2024 14:05:46