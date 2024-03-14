بحث التعاون بين جامعة اليرموك والمركز الثقافي البريطاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 14 آذار (بترا)- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، مع وفد من المجلس الثقافي البريطاني، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون، لاعتماد اليرموك كمركز لعقد امتحان "الايلتس" في منطقة شمال المملكة.
وأكد مساد أن هذا التعاون يسهم في تذليل الصعوبات أمام الطلبة وأبناء المجتمع المحلي الراغبين بالتقدم للامتحان، إذ أن الجامعة ستتولى وبموجب مذكرة تفاهم ستوقع لاحقا بين الطرفين، مهام تسجيل الطلبة بالتقدم لامتحان "IELTS"، إضافة إلى عقده محوسبا داخل الحرم الجامعي.
ودعا إلى توسيع أفق التعاون مع المركز بحيث تشمل عقد محاضرات تحضيرية لإعداد الطلبة لكيفية التقدم للامتحان، لافتا إلى إمكانية تخفيض رسوم التقدم للامتحان لطلبة الجامعة.
بدوره، أكد أعضاء الوفد الذي ضم رئيس الامتحانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنس محمد، ومديرة تطوير الامتحانات آلاء الخطيب، ومسؤولة المحاسبة والعمليات سارة الحسون، استعداد المركز لعقد المحاضرات التعريفية بالامتحان، وإتاحة الفرصة لطلبة اليرموك الراغبين بالتقدم للامتحان للاستفادة المجانية من خدمة "مستشار امتحان الايلتس" التي يوفرها المركز.
وقالوا إن هذا التعاون جاء استجابة لمتطلبات منطقة إقليم الشمال التي تضم أعدادا كبيرة من الراغبين بالتقدم لامتحان "IELTS" المتطلب الأساسي لاستكمال الدراسات العليا وطلبات الهجرة إلى الدول التي تشترط اجتياز هذا الامتحان لقبول الطلبة في جامعاتها.
--(بترا)
ا ح/م ف/رق
14/03/2024 14:05:46
MENAFN14032024000117011021ID1107978909
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