93 شركة توقع اتفاقيات تسريع الصادرات 20 منها لسيدات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا) عائشة عناني- وقّعت 93 شركة أردنية، 20 منها لسيدات أعمال، أو هنّ شريكات فيها؛ اتفاقيات المرحلة الأولى من برنامج تسريع الصادرات، الذي تنفذه شركة بيت التصدير.

ويعد البرنامج الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 5 ملايين دينار، جزءا من الاستراتيجية الوطنية للتصدير، عبر صندوق دعم الصناعة، وتنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة 150 منشأة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع الصناعي في جميع محافظات المملكة، في الحصول على المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة وتمكينها من دخول هذه الأسواق من خلال العمل على رفع جاهزيتها التصديرية وزيادة قدرتها التنافسية.

وينفذ البرنامج على مرحلتين: الأولى الحصول على الدعم المالي بتكلفة إجمالية تبلغ 2.4 مليون دينار، لإعداد الدراسات السوقية للأسواق التصديرية المستهدفة من قبل المنشآت الصناعية باستيفاء المنشآت الراغبة بالتسجيل شروط مرجعية معينة، والثانية دعم تنفيذ خطة التصدير للمنشآت الصناعية في الأسواق المستهدفة.

فيما ستنفذ خلال المرحلة الثانية خطة التصدير للمنشآت الصناعية في الأسواق المستهدفة لـ 50 منشأة وبتكلفة إجمالية 2.6 مليون دينار.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، خلال حفل التوقيع في غرفة صناعة الأردن اليوم الخميس، إن الحكومة ملتزمة بالاستمرار ببرنامج صندوق دعم الصناعة، وما يضمه من برامج تهدف لدعم الصناعة الوطنية، ورفع تنافسيتها، وزيادة صادراتها.

وأضاف، إن حجم الإقبال على البرنامج مميز، ويؤكد رغبة الصناعيين بالاستفادة وتوسيع أعمالهم، مؤكداً نجاح هذا النوع من البرامج المسرعة للصادرات في العديد من الدول.

وقال الشمالي، إن ديدن الحكومة هو تسهيل عمل القطاع الخاص، انطلاقاً من التأكيد على الشراكة الحقيقية التي تصب في صالحه، معربا عن فخره بالصناعة الوطنية، التي تصل منتجاتها لأكثر من 140 دولة حول العالم، وحققت إنجازات عظيمة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيت التصدير عمر القريوتي، إن البرنامج يحل مشكلة واجهتها العديد من الشركات الصناعية، وهي عدم وجود خطة تصديرية واضحة لديها.

وأوضح أن البرنامج يساعد المنشآت المستفيدة من تحديد الأسواق المستهدفة، عبر دراسة ميزاتها ونقاط القوة والضعف فيها، وتطبيق الخطة التي أعدت وفقاً لدراسة معمقة، وشروط مرجعية وآلية للتقييم.

وبين القريوتي أن 60 بالمئة من الشركات التي تقدمت بطلباتها، استهدفت السوق السعودية والأميركية، رغم أن 49 بالمئة من تلك الشركات صغيرة الحجم، أي تشغل 24 من الأيدي العاملة فأقل.

من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، حاجة القطاع الصناعي للدعم المتكامل، بعيداً عن بعض الإجراءات البيروقراطية التي تعيق عمله أحياناً، مشيراً إلى أن البرنامج يعد مثالاً للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وترجمة الاهتمام الحكومي والملكي بالقطاع الصناعي.

وقدم رئيس مجلس إدارة شركة بيت التصدير وسام الربضي، لمحة عن الشركة التي تأسست عام 2019 بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتقدم برامج متعددة تدعم من خلالها منتجات الصناعة الوطنية.

--(بترا)





ع ن/م ف/اح





14/03/2024 13:56:00