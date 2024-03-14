النقل النيابية تشرع بمناقشة اتفاقية المطار

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 14 اذار (بترا)- شرعت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية بمناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024 .

وقال رئيس اللجنة النائب غازي البداوي خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، بحضور وزيري الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة والنقل وسام التهتموني، ان هذا القانون من القوانين المهمة التي تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي وجه اليها جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن.

وبين ان قطاع النقل يعتبر شريان الاقتصاد، كونه محركا رئيسا لجميع القطاعات، ما يتطلب التعامل مع الجهات المستثمرة بهذا القطاع بتشاركية، لافتا إلى أهمية الاستثمار بمطار الملكة علياء الدولي وتطويره ليكون قادرا على منافسة مطارات الدول الأخرى سيما وأنه الناقل الجوي الرئيس للأردن ويعكس صورته على العالم .

واكد البداوي اهمية التركيز على ان يكون مطار الملكة علياء الدولي بشكلٍ خاص محطة لتسهيل السفر، ويتميز بجودة خدماته، مشيرًا إلى ضرورة الشراكة بين مجموعة المطار الدولي ووزارة النقل لتحقيق تلك الغاية .

بدورهم، اكد النواب:،محمود الفرجات، نواش القوقزة، زهير السعيديين، سليمان أبو يحيى ،ماجد الرواشدة، عمر النبر، عمر الزيود، رمزي العجارمة، هيثم زيادين، فليحة الخضير، ايوب خميس، احمد الخلايلة، أهمية الاستثمار وتشجيعه دون أي تغول من قبل المستثمر على مقدرات وموارد الدولة.

واشاروا إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، خصوصا في مجال المشاريع التنموية، تعتبر من أهم الاستراتيجيات التي تتخذها الدولة تجاه رفد وتطوير المشاريع الكبيرة لا سيما مطار الملكة علياء.

من جانبها، اوضحت نمروقة أسباب إجراء تعديلات جديده على قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة، قائلة ان تنفيذ هذه الاتفاقية لا تتم الا بموجب قانون التزاماً بأحكام المادة 117 من الدستور .

واشارت الى ان التعديلات جاءت لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، مبينة ان التعديلات شملت مواد جوهرية تستلزم تعديلا قانونيا عليها لتتوافق مع النص الدستوري المتعلق بالاتفاقيات .

وأضافت، ان مصلحة الحكومة تكمن بالتمديد للمستثمر لضمان تحقيق أهداف استدامة واستمرارية تشغيل المطار فضلا عن ان المستثمر تأثر بشكل كبير نتيجة اغلاق المطار لمدة 7 اشهر نتيجة ازمة كورونا التي شكلت ظروفا قاهرة تسببت بتأخير تنفيذ وتسليم المشروع وأدى الى خسائر كبيرة عليه.

من ناحيتها، عزت التهتموني أسباب تعديل بعض المواد على بنود الاتفاقية إلى وجود بعض الأوامر التغييرية التي طالب بها المستثمر ليتسى له الاستمرارية بعملية التطوير وصيانة مرافق المطار .

وأوضحت أن المستثمر تحمل كل تكاليف الأوامر التغييرية وغرامات التأخير التي ترتبت عليه نتيجة التأخير بعملية التسليم.

--(بترا)

م خ/ اح

14/03/2024 13:51:01