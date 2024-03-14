الملكية الأردنية تطلق منصة توعوية بمجال الأمن السيبراني لموظفيها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا)- أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية وبالتعاون مع شركة (MetaCompliance) الرائدة في توفير الحلول بمجال التدريب والوعي بأمن المعلومات، عن إطلاق منصة تفاعلية توعوية لموظفيها بمجال الأمن السيبراني.

وبحسب بيان للشركة اليوم الخميس، تهدف المنصة إلى نشر الثقافة الرقمية وتوفير النصائح والإرشادات التي من شأنها حماية العاملين في الفضاء الإلكتروني.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي، إن إطلاق المنصة التثقيفية يأتي من أهمية إيجاد منظومة أمن سيبراني متكاملة على جميع المستويات داخل الشركة، ما يسهم في توفير بيئة آمنة وحماية أمن المعلومات، حيث تعتبر المنصة الأداة الرئيسة لتزويد الموظفين بالمعرفة والمهارات الضرورية للحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومستدامة.

وأشار المجالي، إلى أن الملكية الأردنية تدعم الجهود الوطنية لتطوير البنية التحتية والتوعية وبناء القدرات، كما تحرص على حماية أمن البيانات وفق أعلى المعايير العالمية والممارسات الفضلى بهذا المجال.

--(بترا)

م ف/أ م/ ف ج

14/03/2024 13:24:10