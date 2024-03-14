الريادة النيابية تبحث الخدمات الإلكترونية لشركة البريد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا)- ناقشت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، خلال اجتماع اليوم الخميس، الخدمات الإلكترونية والرقمية والتحديات التي تواجه شركة البريد الأردني.

وقال رئيس اللجنة النائب هيثم زيادين، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود، ومدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب، إن لجنة الريادة النيابية حديثة التأسيس وتعمل على تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، لتمكين ودعم المستثمرين ومواكبة التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية والرقمية.

وبحسب بيان للجنة، أشاد زيادين بالنقلة النوعية الإيجابية لشركة البريد في التحول الرقمي، مشيرا إلى أن التحول يسهم في تقليل الوقت والمال والجهد، ويُوفر مساحة الاحتكاك بين المواطن والموظفين.

من جانبه، قال الداوود إن الشركة حرصت على تبني نماذج أعمال جديدة ومشاريع استراتيجية ضمن الخطة الاستراتيجية (2024-2026)، مشيرا إلى أن الشركة استثمرت التحويل الرقمي لتعزيز خدمات بريدية ولوجستية ومالية وإلكترونية، لتلبية متطلبات العملاء التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي بالمملكة.

وعرض الداوود لأبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة، كالتحول لمنظومة الدفع المالي الإلكتروني، وتفعيل الهوية الرقمية على تطبيق سند مجانا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، والخدمات البريدية الرقمية (تطبيق سند)، وتوصيل مخرجات الخدمات الحكومية الإلكترونية عبر الرابط الإلكتروني مع كل الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأشار إلى التحديات التي تواجه الشركة كقلة الكوادر البشرية، وعدم معرفة المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة.

وحضر الاجتماع النواب: هايل عياش، محمد السعودي، مجدي يعقوب، فليحة الخضير.

--(بترا)

م خ/م ف/ ف ج

14/03/2024 13:17:27