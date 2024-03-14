انطلاق بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم في العاصمة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا)- انطلقت في مديرية شباب محافظة العاصمة مساء أمس الأربعاء، فعاليات منافسات بطولة الشباب الرمضانية؛ خماسيات كرة القدم للفرق الشعبية للعام الحالي.

ووفقا لبيان المديرية اليوم الخميس، تنظم البطولة وزارة الشباب ضمن فعاليات رمضانيات خلال الفترة 13 آذار الحالي إلى 4 نيسان المقبل، بمشاركة شبابية واسعة ضمن الفئة العمرية من 17 إلى 45 عاما.

وتتضمن منافسات البطولة الدور الأول من 13 إلى 26 الشهر الحالي، والدور الثاني على مستوى ألوية المحافظة من 30 آذار الحالي إلى 4 نيسان المقبل، بنظام خروج المغلوب من المباراة.

وقال مدير شباب العاصمة أنس القضاة، إن البطولة تهدف إلى تعزيز انتماء الشباب لوطنهم وللقيادة الهاشمية، وصقل شخصيتهم جسدياً وعقليا، واستثمار أوقات فراغ الشباب واستقطاب أكبر عدد منهم للمشاركة في الأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب.

ويشارك في البطولة هذا العام 137 فريقا في جميع ألوية العاصمة بواقع 139 مباراة و1776 لاعبا ومدربا وإداريا.

--(بترا)

س ح/ أ أ/ ف ج

14/03/2024 13:16:09