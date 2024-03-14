تجارتا الأردن وعمان توزعان وجبات إفطار بقطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا)- بدأت غرفتا تجارة الأردن وعمان يوم أمس الأربعاء، بتوزيع وجبات إفطار رمضانية ساخنة في قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، إن توزيع الوجبات يأتي ضمن حملة ( تقاسم وجبة إفطار رمضان)، مع أهالي غزة التي أطلقها القطاع التجاري والخدمي بهدف توفير وجبات إفطار ساخنة عالية القيمة الغذائية لأهالي القطاع.

وأضاف في بيان اليوم الخميس، إنه وبالتنسيق يوميا مع الهيئة جرى إيصال مواد غذائية على شكل وجبات خلال رمضان، بالإضافة إلى طرود تشمل مواد غذائية أساسية، تخفيفًا عن أهالي القطاع الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم طال كل مناحي حياتهم.

وقال إن مشاركة الأهل في القطاع مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك، هو أقل واجب يمكن تقديمه، مشيدا بالدور الإنساني والوطني الذي يقوم به القطاع التجاري والخدمي لتحقيق التكافل الاجتماعي في الشهر الكريم من خلال تقديم الدعم لتوفير الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية وإيصالها لأهالي القطاع.

--(بترا)

س ص/أ م

14/03/2024 13:12:50