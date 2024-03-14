الحوسبة الصحية تطلق حملة رمضانية للتبرع بالملابس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا) - نظمت شركة الحوسبة الصحية حملة تبرع بالملابس خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع بنك الملابس الخيري؛ أحد مبادرات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الخميس إن الحملة التي جاءت في إطار المسؤولية المجتمعية، تهدف إلى مساعدة الأسر الأردنية العفيفة، وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع عن طريق توفير الملابس الملائمة لهم.

وشارك في هذه الحملة موظفو شركة الحوسبة الصحية الذين تطوعوا لجمع الملابس وتنظيمها ووضعها في صندوق لجمع التبرعات العينية في الشركة، ليقوم البنك بدوره بتوزيعها على الأسر المستحقة بعد التأكد من صحة التبرعات وسلامتها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر عايش، "إن الشركة تؤمن بأهمية المسؤولية المجتمعية، ودورها في تعزيز التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين، ولا سيما في شهر رمضان المبارك الذي يعد فرصة لتعزيز هذه القيم والمبادئ، مثمنا هذه الحملة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر العفيفة وإدخال البهجة إلى قلوبهم في هذا الشهر الفضيل."

--(بترا)

ع د/أ م

14/03/2024 13:10:51