Thursday, 14 March 2024 10:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحوسبة الصحية تطلق حملة رمضانية للتبرع بالملابس

3/14/2024 2:39:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا) - نظمت شركة الحوسبة الصحية حملة تبرع بالملابس خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع بنك الملابس الخيري؛ أحد مبادرات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الخميس إن الحملة التي جاءت في إطار المسؤولية المجتمعية، تهدف إلى مساعدة الأسر الأردنية العفيفة، وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع عن طريق توفير الملابس الملائمة لهم.
وشارك في هذه الحملة موظفو شركة الحوسبة الصحية الذين تطوعوا لجمع الملابس وتنظيمها ووضعها في صندوق لجمع التبرعات العينية في الشركة، ليقوم البنك بدوره بتوزيعها على الأسر المستحقة بعد التأكد من صحة التبرعات وسلامتها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر عايش، "إن الشركة تؤمن بأهمية المسؤولية المجتمعية، ودورها في تعزيز التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين، ولا سيما في شهر رمضان المبارك الذي يعد فرصة لتعزيز هذه القيم والمبادئ، مثمنا هذه الحملة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر العفيفة وإدخال البهجة إلى قلوبهم في هذا الشهر الفضيل."
--(بترا)
ع د/أ م
14/03/2024 13:10:51

MENAFN14032024000117011021ID1107978899

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث