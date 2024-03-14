الحوسبة الصحية تطلق حملة رمضانية للتبرع بالملابس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 آذار (بترا) - نظمت شركة الحوسبة الصحية حملة تبرع بالملابس خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع بنك الملابس الخيري؛ أحد مبادرات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الخميس إن الحملة التي جاءت في إطار المسؤولية المجتمعية، تهدف إلى مساعدة الأسر الأردنية العفيفة، وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع عن طريق توفير الملابس الملائمة لهم.
وشارك في هذه الحملة موظفو شركة الحوسبة الصحية الذين تطوعوا لجمع الملابس وتنظيمها ووضعها في صندوق لجمع التبرعات العينية في الشركة، ليقوم البنك بدوره بتوزيعها على الأسر المستحقة بعد التأكد من صحة التبرعات وسلامتها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر عايش، "إن الشركة تؤمن بأهمية المسؤولية المجتمعية، ودورها في تعزيز التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين، ولا سيما في شهر رمضان المبارك الذي يعد فرصة لتعزيز هذه القيم والمبادئ، مثمنا هذه الحملة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر العفيفة وإدخال البهجة إلى قلوبهم في هذا الشهر الفضيل."
--(بترا)
ع د/أ م
14/03/2024 13:10:51
MENAFN14032024000117011021ID1107978899
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