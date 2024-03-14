اتفاقية تعاون بين مؤسّسة إنجاز و نبيل لبناء مهارات الطلبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا )- وقعت مؤسّسة إنجاز وشركة النبيل للصناعات الغذائية اتفاقية تعاون لتنفيذ برامج "إنجاز" في مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم للبنات في منطقة سحاب، والتي تهدف إلى بناء وتعزيز مهارات الطلبة في العديد من المجالات.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، إن هذه الشراكة تأتي ضمن حملة تبني المدارس التي تنفذها مؤسّسة إنجاز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والهادفة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير العملية التعليمية.

ويتضمن التعاون تنفيذ برنامج "صحتي حياتي" الذي يهدف إلى توعية الطلبة بأهم العادات الصحية السليمة التي تمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وتأتي هذه الشراكة لالتقاء أهداف شركة النبيل مع أهداف مؤسّسة إنجاز في الكثير من المجالات بهدف تطوير ورفعة المجتمع الأردني، خاصة فئة الشباب، وفتح أبواب الفرص الاقتصادية لهم وتمكينهم بالتدريب والتأهيل العلمي والعملي ورفع وعيهم وإمكاناتهم المستقبلية.

كما تسهم هذه الشراكة في تحقيق المسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والذي يعد من أهم ركائز برامج المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات.

--(بترا)

و ر/أ م/اح

14/03/2024 13:04:30

