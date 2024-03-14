اتفاقية تعاون بين مؤسّسة إنجاز و نبيل لبناء مهارات الطلبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 آذار (بترا )- وقعت مؤسّسة إنجاز وشركة النبيل للصناعات الغذائية اتفاقية تعاون لتنفيذ برامج "إنجاز" في مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم للبنات في منطقة سحاب، والتي تهدف إلى بناء وتعزيز مهارات الطلبة في العديد من المجالات.
وقالت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، إن هذه الشراكة تأتي ضمن حملة تبني المدارس التي تنفذها مؤسّسة إنجاز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والهادفة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير العملية التعليمية.
ويتضمن التعاون تنفيذ برنامج "صحتي حياتي" الذي يهدف إلى توعية الطلبة بأهم العادات الصحية السليمة التي تمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وتأتي هذه الشراكة لالتقاء أهداف شركة النبيل مع أهداف مؤسّسة إنجاز في الكثير من المجالات بهدف تطوير ورفعة المجتمع الأردني، خاصة فئة الشباب، وفتح أبواب الفرص الاقتصادية لهم وتمكينهم بالتدريب والتأهيل العلمي والعملي ورفع وعيهم وإمكاناتهم المستقبلية.
كما تسهم هذه الشراكة في تحقيق المسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والذي يعد من أهم ركائز برامج المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات.
--(بترا)
و ر/أ م/اح
14/03/2024 13:04:30
MENAFN14032024000117011021ID1107978898
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