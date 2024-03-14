منتخب الكراتيه يبدأ مشاركته بالدوري العالمي غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا)- يبدأ المنتخب الوطني للكراتيه يوم غد الجمعة، منافسات الجولة الثانية من الدوري العالمي التي تقام في مدينة أنطاليا التركية، وتستمر حتى الأحد المقبل.

ويمثل المنتخب في هذه البطولة اللاعبون حسن مصاروة، وعبد الله حماد، ومحمد الجعفري، وعفيف غيث.

ويبحث المنتخب الوطني عن منصات التتويج في هذه البطولة من خلال إحراز الميداليات الملونة التي اعتاد عليها منتخبنا في البطولات الخارجية.

ويغيب عن المنتخب الوطني لاعبه عبد الرحمن المصاطفة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

--(بترا)

خ خ/أ م

14/03/2024 13:03:44

