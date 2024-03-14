منتخب الكراتيه يبدأ مشاركته بالدوري العالمي غدا

منتخب الكراتيه يبدأ مشاركته بالدوري العالمي غدا
التاريخ
3/14/2024 2:39:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 آذار (بترا)- يبدأ المنتخب الوطني للكراتيه يوم غد الجمعة، منافسات الجولة الثانية من الدوري العالمي التي تقام في مدينة أنطاليا التركية، وتستمر حتى الأحد المقبل.
ويمثل المنتخب في هذه البطولة اللاعبون حسن مصاروة، وعبد الله حماد، ومحمد الجعفري، وعفيف غيث.
ويبحث المنتخب الوطني عن منصات التتويج في هذه البطولة من خلال إحراز الميداليات الملونة التي اعتاد عليها منتخبنا في البطولات الخارجية.
ويغيب عن المنتخب الوطني لاعبه عبد الرحمن المصاطفة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.
--(بترا)
خ خ/أ م
14/03/2024 13:03:44
MENAFN14032024000117011021ID1107978897
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