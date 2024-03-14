اربد: انطلاق فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 14 آذار (بترا)- انطلقت في مديرية شباب محافظة إربد مساء أمس، فعاليات منافسات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم للفرق الشعبية لعام 2024، والتي تنظمها وزارة الشباب ضمن الفعاليات الرمضانية، وبمشاركة شبابية واسعة ضمن الفئة العمرية من (17-45 عاما).
وقال مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني إن هذه البطولة سيشارك فيها 144 فريقا ومن جميع ألوية المحافظة، وبواقع 135 مباراة.
و أوضح أن هذه البطولة تأتي لتعزيز مفهوم الروح الرياضية لدى الشباب، وتعنى بالصحة واللياقة العامة الجسدية، كما تعمل على تطوير الثقافة الرياضية لدى المشاركين، وتعزز حرصهم ورغبتهم الأكيدة بالمشاركة في مثل هذه الأنشطة الرياضية، إضافة لتعزيز التفاعل والمنافسة والإبداع بأجواء حماسية تدعم السلوكيات الإيجابية وتعمل على تنمية روح المنافسة والرياضة بين جميع الفرق المشاركة.
وأشار الى أن هذه البطولات تعمل على تعريف المجتمع المحلي بالدور الذي تقوم به وزارة الشباب في تنمية قدرات الشباب في جميع المجالات ولاسيما المجال الرياضي، لافتا الى ان تنظيم البطولات الخماسية يعمل على تنمية المهارات واكتشاف المواهب الموجودة لدى اللاعبين وتنميتها وتأسيس الفرق الرياضية الشعبية.
(بترا)
ع ع /اص/اح
14/03/2024 13:00:29
MENAFN14032024000117011021ID1107978896
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