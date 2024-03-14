اربد: انطلاق فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 14 آذار (بترا)- انطلقت في مديرية شباب محافظة إربد مساء أمس، فعاليات منافسات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم للفرق الشعبية لعام 2024، والتي تنظمها وزارة الشباب ضمن الفعاليات الرمضانية، وبمشاركة شبابية واسعة ضمن الفئة العمرية من (17-45 عاما).

وقال مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني إن هذه البطولة سيشارك فيها 144 فريقا ومن جميع ألوية المحافظة، وبواقع 135 مباراة.

و أوضح أن هذه البطولة تأتي لتعزيز مفهوم الروح الرياضية لدى الشباب، وتعنى بالصحة واللياقة العامة الجسدية، كما تعمل على تطوير الثقافة الرياضية لدى المشاركين، وتعزز حرصهم ورغبتهم الأكيدة بالمشاركة في مثل هذه الأنشطة الرياضية، إضافة لتعزيز التفاعل والمنافسة والإبداع بأجواء حماسية تدعم السلوكيات الإيجابية وتعمل على تنمية روح المنافسة والرياضة بين جميع الفرق المشاركة.

وأشار الى أن هذه البطولات تعمل على تعريف المجتمع المحلي بالدور الذي تقوم به وزارة الشباب في تنمية قدرات الشباب في جميع المجالات ولاسيما المجال الرياضي، لافتا الى ان تنظيم البطولات الخماسية يعمل على تنمية المهارات واكتشاف المواهب الموجودة لدى اللاعبين وتنميتها وتأسيس الفرق الرياضية الشعبية.

(بترا)

ع ع /اص/اح

14/03/2024 13:00:29