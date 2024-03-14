ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الى31341

ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الى31341
التاريخ
3/14/2024 2:38:59 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 14 آذار (بترا)- أكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان والمجازر الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي الى 31341 شهيدا و73134 مصابا.
وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ160 على قطاع غزة الى انه لايزال هناك العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم.
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
14/03/2024 12:16:23
MENAFN14032024000117011021ID1107978894
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.