البرلمان العربي يدعو لتكثيف الجهود الدولية للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 14 آذار (بترا)- دعا البرلمان العربي الى تكثيف الجهود للتصدي بحزم لظاهرة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا" على المستوى الدولي، كونها أصبحت تشكل خطورة على الجاليات المسلمة في الخارج.

كما دعا في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا" الذي يوافق 15 آذار من كل عام، إلى ضرورة إطلاق مبادرات تستهدف نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر ومكافحة أشكال التمييز على أساس الدين أو الشكل أو اللون.

وأكد رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي، ضرورة العمل أيضا على إبراز الصورة الصحيحة للدين الإسلامي والمسلمين، محذرا من خطورة الحملات الممنهجة التي استهدفت هذه الصورة.

--(بترا)

ن ا/ أ أ / س س

14/03/2024 12:14:49