البرلمان العربي يدعو لتكثيف الجهود الدولية للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 14 آذار (بترا)- دعا البرلمان العربي الى تكثيف الجهود للتصدي بحزم لظاهرة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا" على المستوى الدولي، كونها أصبحت تشكل خطورة على الجاليات المسلمة في الخارج.
كما دعا في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا" الذي يوافق 15 آذار من كل عام، إلى ضرورة إطلاق مبادرات تستهدف نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر ومكافحة أشكال التمييز على أساس الدين أو الشكل أو اللون.
وأكد رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي، ضرورة العمل أيضا على إبراز الصورة الصحيحة للدين الإسلامي والمسلمين، محذرا من خطورة الحملات الممنهجة التي استهدفت هذه الصورة.
--(بترا)
ن ا/ أ أ / س س
14/03/2024 12:14:49
MENAFN14032024000117011021ID1107978893
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