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استقرار أسعار الذهب عالميا

3/14/2024 2:38:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا)-استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، وتحركت ضمن نطاق قريب من مستويات قياسية مرتفعة مع تراجع الدولار على نطاق واسع.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية،استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2173.89 دولار للأوقية (الأونصة).
وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2178.20 دولار.
ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، لكن التركيز سينصب على بيانات اقتصادية لرسم التوقعات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 942.05 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1060.25 دولار فيما بلغ سعر الفضة 25.05 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر في وقت سابق من الجلسة.
--(بترا)
رصد/رس / س س
14/03/2024 12:13:50

MENAFN14032024000117011021ID1107978892

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