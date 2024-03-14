ارتفاع أسعار النفط عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 آذار (بترا)- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، مدعومة بطلب قوي من الولايات المتحدة بعد أن بلغت مخزونات البنزين أدنى مستوياتها في 3 أشهر، وانخفضت مخزونات الخام على نحو مفاجئ مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.23 بالمئة، لتصل إلى 84.22 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا، أو 0.19 بالمئة ليصل إلى 79.87 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان أمس الأربعاء، نحو 3 بالمئة إلى أعلى مستوى في 4 أشهر، بفضل توقعات بزيادة الطلب الأميركي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات البنزين تراجعت للأسبوع السادس على التوالي، بما يعادل 3 أمثال التوقعات بانخفاض يصل إلى 1.9 مليون برميل.
كما هبطت مخزونات الخام الأميركية بشكل غير متوقع مع ارتفاع معدلات تشغيل المصافي.
--(بترا)
رصد/رس/أ م / س س
14/03/2024 11:32:28
MENAFN14032024000117011021ID1107978891
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