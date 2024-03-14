ارتفاع أسعار النفط عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا)- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، مدعومة بطلب قوي من الولايات المتحدة بعد أن بلغت مخزونات البنزين أدنى مستوياتها في 3 أشهر، وانخفضت مخزونات الخام على نحو مفاجئ مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.23 بالمئة، لتصل إلى 84.22 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا، أو 0.19 بالمئة ليصل إلى 79.87 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان أمس الأربعاء، نحو 3 بالمئة إلى أعلى مستوى في 4 أشهر، بفضل توقعات بزيادة الطلب الأميركي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات البنزين تراجعت للأسبوع السادس على التوالي، بما يعادل 3 أمثال التوقعات بانخفاض يصل إلى 1.9 مليون برميل.

كما هبطت مخزونات الخام الأميركية بشكل غير متوقع مع ارتفاع معدلات تشغيل المصافي.

--(بترا)

رصد/رس/أ م / س س

14/03/2024 11:32:28