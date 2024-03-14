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9 شهداء جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة

3/14/2024 2:38:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا)- استشهد 9 فلسطينيين في قطاع غزة اليوم الخميس، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة العطار في مخيم البريج وسط القطاع.
كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم 160 على التوالي.
وبحسب مصادر فلسطينية، يضاعف العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي، من الأزمة الإنسانية باستخدام سلاح التجويع، حيث يسجل بشكل شبه يومي وفيات إثر الجفاف وسوء التغذية، ولا سيما بين الأطفال الرُضع.
وارتفعت حصيلة الشهداء من الصغار إلى 27 طفلا في شمال غزة، نتيجة سوء التغذية وعدم توافر الحليب والمواد الغذائية ممن وصلوا المستشفيات منذ 7 تشرين الأول الماضي، بحسب وزارة الصحة في غزة.
ويأتي ذلك وسط معاناة آلاف الأطفال من مضاعفات خطيرة بسبب عدم توفر أنواع الحليب الخاصة بهم شمال القطاع، ووسط مطالبات حثيثة لصحة غزة بتوفير الحليب للأطفال.
من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر أمس الأربعاء، ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 88 شهيدا و135 إصابة خلال الساعات 24 الماضية.
--(بترا)
رصد/رس/أ م
14/03/2024 10:35:43

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