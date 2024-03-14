المنتخب الأولمبي يبدأ معسكرا مغلقا استعدادا لبطولة غرب آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 آذار (بترا) - بدأ المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم معسكره التدريبي المغلق استعدادا لخوض منافسات بطولة غرب آسيا الخامسة، والتي تقام خلال الفترة من 20 حتى 26 آذار الحالي في مدينة الاحساء السعودية، تأهبا للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وأجرى المنتخب حصة تدريبية مساء أمس الأربعاء على ملعب الكرامة في مدينة الحسين للشباب، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، وبحضور اللاعبين: أحمد الجعيدي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة، مهند أبو طه، باستثناء عمر صلاح الذي سيلتحق خلال الفترة المقبلة.

و بدأ المنتخب امس معسكره التدريبي المغلق الذي يقيمه بأحد فنادق العاصمة عمان، استعدادا لخوض منافسات البطولة، على أن يغادر الوفد مساء الأحد المقبل إلى مدينة الاحساء السعودية.

ويفتتح المنتخب مشواره بالبطولة، بمواجهة نظيره السعودي عند الحادية عشرة مساء الخميس 20 آذار، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكانت قرعة النهائيات الآسيوية وضعت المنتخب في المجموعة الأولى، إلى جانب قطر المستضيف وأستراليا وإندونيسيا.

وتقام نهائيات كأس آسيا ت 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان وحتى 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.

--(بترا)

خ خ /اص / س س

14/03/2024 10:06:22