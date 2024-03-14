وزيرة فلسطينية تسلط الضوء على آثار الحرب المدمرة على المرأة بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 14 آذار (بترا)- شددت وزيرة شؤون المرأة في دولة فلسطين، آمال توفيق حمد، الليلة الماضية، على الأثر المدمر للصراع على حياة وحقوق النساء والفتيات في فلسطين.
وسلطت الوزيرة في خطابها أمام مؤتمر لجنة وضع المرأة في دورتها 68 في مقر الأمم المتحدة، الضوء على المعايير المزدوجة التي يتبعها المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن 63 امرأة تقتل كل يوم في غزة.
وأضافت " الأمهات لا يستطعن توفير ولو وجبة واحدة لأسرهن، وأن النساء عندما ينزحن يتركن وراءهن بيوتهن وأحلامهن".
وأضافت أن مخيمات اللاجئين تتعرض للقصف و"كل نقطة تفتيش مغلقة"، فيما تمنع سلطات الاحتلال المساعدات بشكل فعال مذكّرة المشاركات بالمؤتمر بأن غزة كانت تحت الحصار منذ 18 عاما، وان كل التقدم الذي حققته المرأة في القطاع قد تم انتكاسه.
-- (بترا)
م د/اص / س س
14/03/2024 09:01:37
MENAFN14032024000117011021ID1107978887
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