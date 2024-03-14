وزيرة فلسطينية تسلط الضوء على آثار الحرب المدمرة على المرأة بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 14 آذار (بترا)- شددت وزيرة شؤون المرأة في دولة فلسطين، آمال توفيق حمد، الليلة الماضية، على الأثر المدمر للصراع على حياة وحقوق النساء والفتيات في فلسطين.

وسلطت الوزيرة في خطابها أمام مؤتمر لجنة وضع المرأة في دورتها 68 في مقر الأمم المتحدة، الضوء على المعايير المزدوجة التي يتبعها المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن 63 امرأة تقتل كل يوم في غزة.

وأضافت " الأمهات لا يستطعن توفير ولو وجبة واحدة لأسرهن، وأن النساء عندما ينزحن يتركن وراءهن بيوتهن وأحلامهن".

وأضافت أن مخيمات اللاجئين تتعرض للقصف و"كل نقطة تفتيش مغلقة"، فيما تمنع سلطات الاحتلال المساعدات بشكل فعال مذكّرة المشاركات بالمؤتمر بأن غزة كانت تحت الحصار منذ 18 عاما، وان كل التقدم الذي حققته المرأة في القطاع قد تم انتكاسه.

-- (بترا)

م د/اص / س س

14/03/2024 09:01:37