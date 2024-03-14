مجلس الامن يناقش الملف اليمني اليوم
التاريخ
3/14/2024 2:38:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 14 آذار (بترا)_ يعقد مجلس الأمن صباح اليوم الخميس جلسة إحاطة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة، بشأن اليمن.
ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هنس جروندبرج ومدير العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إيديم ووسورنو إحاطة إعلامية لاعضاء المجلس.
كما يقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اللواء مايكل بيري والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع جورج موريرا دا سيلفا إحاطة خلال جلسة المشاورات المغلقة .
-- (بترا)
م د/ س س
14/03/2024 07:35:43
MENAFN14032024000117011021ID1107978886
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