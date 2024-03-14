الخارجية تدين تعرض ثلاثة رهبان مصريين بجنوب افريقيا لحادث إجرامي

الخارجية تدين تعرض ثلاثة رهبان مصريين بجنوب افريقيا لحادث إجرامي
التاريخ
3/14/2024 2:38:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 14 آذار(بترا) - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الحادث الإجرامي الذي تعرض له ثلاثة رهبان مصريين في دير قبطي في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب إفريقيا .
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، وإدانتها واستنكارها الشديدين لجميع أشكال العنف والإرهاب وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين والرموز الدينية، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للكنيسة الأرثوذكسية القبطية ولأسر الضحايا رحمهم الله.
_ _(بترا)
ص.خ / س س
14/03/2024 07:18:57
MENAFN14032024000117011021ID1107978885
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