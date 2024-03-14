الخارجية تدين تعرض ثلاثة رهبان مصريين بجنوب افريقيا لحادث إجرامي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 14 آذار(بترا) - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الحادث الإجرامي الذي تعرض له ثلاثة رهبان مصريين في دير قبطي في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب إفريقيا .

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، وإدانتها واستنكارها الشديدين لجميع أشكال العنف والإرهاب وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين والرموز الدينية، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للكنيسة الأرثوذكسية القبطية ولأسر الضحايا رحمهم الله.

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ص.خ / س س

14/03/2024 07:18:57