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اليمين المتشدد الأوروبي يواجه عقبات في طريقه للسلطة رغم المكاسب

3/14/2024 2:36:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحقق الأحزاب اليمينية المتشددة نتائج غير مسبوقة على امتداد الاتحاد الأوروبي، لكن الخبراء يشيرون إلى عقبات ما زالت قائمة في طريقها للوصول بشكل متزامن إلى السلطة.
وسيكون حجم هذه الموجة رهنا إلى حد كبير باستجابة الأحزاب التقليدية المحافظة وأحزاب يمين الوسط التي تحاول عادة الموازنة بين التمسك بقاعدتها الانتخابية مع تشكيل ائتلافات حاكمة فاعلة.
ويؤكد جيل إيفالدي من معهد العلوم السياسية في باريس أن أحزاب اليمين المتشدد كانت خارج المعادلة في الماضي نظرا إلى أن الناخبين رأوا فيها خطرا على الديموقراطية وبقيت نتائجها في الانتخابات هامشية نسبيا إذ لم تتجاوز 15%.
لكن مع تخفيف الجزء الأكبر من اليمين المتشدد حدة خطابه المناهض للاتحاد الأوروبي والهجرة «يصبح من الصعب أكثر المحافظة على حجر هذه الأحزاب، عندما يكون لديك حزب يظن الرأي العام بأنه مشابه لغيره»، على حد قوله.
كذلك، يحقق هذا النوع من الأحزاب مكاسب أكبر في صناديق الاقتراع مما كان عليه الحال في العقود الماضية.
وأوصل هذا الأداء الانتخابي زعيمة حزب «أخوة إيطاليا» جورجيا ميلوني إلى رئاسة الوزراء في روما ودفع ب«حزب الحرية» بزعامة غيرت فيلدرز إلى عتبة السلطة في هولندا.
ولم يعد بالمقدور حكم مناطق في إسبانيا وألمانيا من دون دعوة «فوكس» و«البديل من أجل ألمانيا» للمشاركة في العملية، بينما سيحدد حزب «تشيغا» (كفى) البرتغالي مصير الحكومة بعد انتخابات الأحد.
يشير إيفالدي إلى أن هذه النجاحات تأسست على «تراكم الأزمات المتلاحقة» التي أدت إلى «تفاقم مشاعر الاستياء» حيال أولئك الذين يتولون السلطة منذ آخر انتخابات للبرلمان الأوروبي في 2019.
وبعد تداعيات أزمة 2008 المالية التي استمرت سنوات وأزمة اللجوء منتصف العقد الماضي، جاء ڤيروس كورونا وحرب أوكرانيا «مع كل تداعياتهما الاجتماعية والاقتصادية.. على القوة الشرائية والأزمة الاقتصادية وانعدام الأمن».
وبينما كانت الأحزاب الرئيسية في أوروبا في الماضي من اليمين واليسار تتواجه للسيطرة على الوسط «هناك حاليا مجموعات من الناخبين الذين يكافئون التطرف، معظمهم من اليمين»، وفق ما يؤكد المحلل لدى «معهد إلكانو الملكي» في إسبانيا إغناسيو مولينا.
ويشير إيفالدي إلى «مفارقة» مفادها أنه رغم أن السكان باتوا أكثر تسامحا بالمجمل، إلا أن الناخبين يولون أهمية سياسية أكبر لقضايا على غرار الهجرة «في سياق الأزمة في الاقتصاد والقوة الشرائية».
وعندما يستجيب السياسيون من اليمين الوسط، يتبنون عادة «مواضيع اليمين المتشدد.. ما يضفي الشرعية على أفكارهم. وكما يقال عادة، يفضل الناخبون النسخة الأصلية على تلك المقلدة» بحسب إيفالدي.
وفي فرنسا، أشاد «التجمع الوطني» بتحقيقه «انتصارا فكريا» مع دعمه مشروع قانون متشددا للهجرة توصل إليه الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون مع محافظين من المعارضة وأقر في يناير.
وفي وقت تشير استطلاعات الرأي إلى تقدمه، يأمل الحزب بأن يوصل زعيمته مارين لوبن إلى قصر الإليزيه بعد انتخابات 2027 الرئاسية.
لكن عرقلت محظورات سياسية قائمة تقدم الأحزاب المتطرفة في مناطق أخرى.
وفي ستوكهولم، يدعم «ديموقراطيو السويد» الحكومة اليمينية الوسطية وفق ترتيبات قائمة على الثقة والدعم رغم أنه الحزب الأكبر في جانبه من البرلمان، إذ استبعدت أحزاب أخرى الحكم معه خلال حملات 2022 الانتخابية.
ومنذ فوز فيلدرز في انتخابات نوفمبر في هولندا، عطلت مواقفه وتصريحاته السابقة المعادية للإسلام والدعوات لتنظيم استفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي المحادثات الرامية لتشكيل ائتلاف مع شركاء محتملين مثل «حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية» و«العقد الاجتماعي الجديد».
ويلفت مولينا إلى أن «فيلدرز حدد هوية لنفسه كشخصية مناهضة للمساومة القائمة على الحلول الوسط». وأضاف أن عقد صفقات مع معارضيه هو «أمر صعب بالنسبة له، كما يصعب على الآخرين قبوله كنظير شرعي».
وفي وقت متأخر أمس الاول، أقر فيلدرز بأنه لا يحظى بدعم باقي الأحزاب لتولي رئاسة الوزراء.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المحادثات قد تفضي إلى حكومة تكنوقراط.
يمكن لتحقيق اليمين المتشدد مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو أن يغري أحزاب يمين الوسط لإقامة تحالف في بروكسل، وفق إيفالدي.
ويضيف «سيعني ذلك تشديد سياسة الهجرة وقبل كل شيء، التراجع في (قضايا) المناخ»، نظرا إلى أن سياسات الحد من الانبعاثات لا تروق للمتشددين.
ويمكن مستقبلا لتقدم اليمين المتشدد في الانتخابات الوطنية أن يغير ميزان القوى في المجلس الأوروبي المنتخب أيضا.
ويقول إيفالدي «هذا هو بالفعل قلب السلطة الأوروبية».
ويتابع أن وجود شخصيات يمينية متشددة أخرى إلى جانب ميلوني والمجري ڤيكتور أوربان «سيعني عددا هائلا من العوامل المعطلة في ما يتعلق بقضايا كبرى والهجرة والمناخ وبالتأكيد دعم أوكرانيا».
وبينما تراجع زخم خطاب اليمين المتشدد بشأن تفكيك الاتحاد الأوروبي برمته، إلا أن إيفالدي يؤكد «لا أعتقد بأنهم غيروا رأيهم حقا».
ويضيف «لكنهم أدركوا أن مواقفهم الأكثر تشكيكا بالاتحاد الأوروبي لم تكن مقبولة بالنسبة للسكان».
وتأمل جهات عدة، وخصوصا كتلة «الهوية والديموقراطية» اليمينية في البرلمان الأوروبي بـ «نموذج قائم على الحكومة الدولية أشبه بالجماعة الأوروبية من الاتحاد الأوروبي، ما يعيد الأهداف والمصالح الوطنية» إلى الواجهة.

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