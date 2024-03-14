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النواب الإسبان يقرون مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين

3/14/2024 2:36:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقر النواب الإسبان مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين أمس فيما يفكر الزعيم الانفصالي كارليس بوتشيمون في العودة بعدما أمضى سنوات في منفى اختياري لتجنب ملاحقته قضائيا على خلفية محاولة انفصال عام 2017.
وصوت 178 نائبا تأييدا لمشروع القانون وعارضه 172، علما بأنه يسعى لطي صفحة سنوات من الجهود الرامية إلى محاسبة الضالعين في محاولة الاستقلال الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية شهدتها إسبانيا منذ عقود.
ويعد هذا القرار خطوة حاسمة بالنسبة إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إذ تقدمت بمشروع العفو الأحزاب الانفصالية في مقابل دعمها البرلماني للسماح له بتمضية فترة ولاية جديدة في منصبه.
ويأتي هذا التصويت بعد ستة أسابيع من تصويت النواب على نسخة سابقة من مشروع القانون هذا.
وفي منشور على «إكس»، رحب سانشيز بالتصويت على مشروع القانون، قائلا إنه «خطوة شجاعة وضرورية» تفتح «عصرا جديدا من التعايش والازدهار في كاتالونيا».
وسيرفع النص إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الشعبي اليميني الذي يعارض هذا الإجراء بشدة وتعهد ببذل كل ما في وسعه لتأخير إقراره قبل إعادته إلى مجلس النواب لاعتماده، وهو أمر غير متوقع قبل مايو.
ويعد مشروع القانون الذي صاغه الاشتراكيون وحزبان انفصاليان كتالونيان، النص التشريعي الأكثر إثارة للجدل الذي يصوت عليه البرلمان منذ وصول سانشيز إلى الحكم في العام 2018، وقد أدى حتى إلى انقسام في صفوف ناخبيه.
وقال وزير العدل فيليكس بولانوس إن قانون العفو قد يشمل «نحو 400 شخص».
وفي حديث إلى صحافيين في البرلمان الأوروبي، أعرب بوتشيمون عن أمله في أن يصبح القانون ساريا «بحلول نهاية مايو» فيما كان صرح مساء أمس الأول بأنه يأمل بالعودة إلى إسبانيا بعد اعتماد مشروع القانون.
وقاد بوتشيمون محاولة الانفصال في العام 2017 عندما كان زعيما لكاتالونيا وفر إلى بروكسل لتجنب المحاكمة، في حين حوكم تسعة من زملائه الانفصاليين الذين بقوا في إسبانيا وسجنوا.
وقبل ثلاث سنوات، منحتهم الحكومة عفوا.
من جهته، أعرب أوريول خونكويراس، زعيم «اليسار الجمهوري لكاتالونيا» والذي كان بين المسجونين ثم أعفي عنه، عن رضاه عن نتيجة التصويت.
وقال لمحطة «تي ڤي إي» العامة الإسبانية «لطالما أردنا أن تسود العدالة في أسرع وقت ممكن، وسيكون من دواعي سروري أن ألتقي مجددا جميع رفاقنا في المنفى».

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