لندن تقدم تعريفا جديدا للتطرف ومخاوف من تأثيره على المسلمين

MENAFN - Al-Anbaa) قدمت الحكومة البريطانية تعريفا أكثر صرامة للتطرف يهدف إلى مكافحة ما وصفه رئيس الوزراء ريشي سوناك بأنه «سم» للديموقراطية، بينما حذر زعماء الكنيسة حتى قبل إعلانه، من أنه قد يؤثر بشكل غير متناسب على المسلمين.

ويأتي التعريف الجديد بعد أن حذر رئيس الوزراء ريشي سوناك خلال الشهر الجاري من «زيادة مروعة في الاضطرابات المتطرفة والإجرام» تهدد البلاد بالانتقال إلى «حكم الغوغاء». وجاءت تصريحات سوناك في خطاب موجه إلى الأمة ألقاه بمقر الحكومة البريطانية بعد احتجاجات مستمرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن.

وكانت لندن تعرف التطرف بأنه «معارضة صريحة أو فعلية لقيمنا الأساسية» مثل «الاحترام المتبادل والتسامح». وأصبح التطرف بحسب التعريف الجديد، «الترويج لأيديولوجيا قائمة على العنف أو الكراهية أو عدم التسامح أو نشرها».

ويمكن اعتبار مجموعات أو أفراد متطرفين إذا استخدموا هذه الأيديولوجيا «لإبطال أو تدمير الحقوق والحريات الأساسية للآخرين أو لتقويض أو قلب أو استبدال نظام المملكة المتحدة للديموقراطية البرلمانية الليبرالية والحقوق الديموقراطية». وسيعتبر متطرفا أيضا من «يوجد عمدا بيئة متساهلة للآخرين لتحقيق» الهدفين الأولين.

وأوضحت الحكومة في بيان، أن هذا «التعريف الجديد أضيق وأكثر دقة» من التعريف السابق الذي يعود تاريخه إلى 2011، وينطبق على الأنشطة الحكومية من دون «أي تأثير على قانون العقوبات الحالي».

وأضافت أنه يؤمن «سقفا عاليا لا يغطي سوى الأنشطة الأكثر إثارة للقلق»، مؤكدة أن «الأمر لا يتعلق بإسكات من لديهم معتقدات خاصة وسلمية».

وأعلن مايكل غوف الوزير المكلف هذا الملف المثير للجدل، أن «الانتشار الشامل للأيديولوجيات المتطرفة يتوضح أكثر فأكثر بعد هجمات 7 أكتوبر الذي نفذته حماس ويشكل خطرا حقيقيا على أمن مواطنينا وديموقراطيتنا». وقالت صحيفة «بايلان تايمز» إن عددا من المجموعات الإسلامية البارزة ومنظمات يمينية متطرفة ورد ذكرها في مسودة للنص تم تسريبها واطلعت عليه الصحيفة.

وواجه حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه سوناك اتهامات بمعاداة الإسلام في الأسابيع الأخيرة بعدما اتهم نائب سابق رئيس بلدية لندن صادق خان بالارتباط بإسلاميين.

واضطر رئيس الوزراء هذا الأسبوع أيضا إلى الاعتذار عن تعليقات عنصرية وردت بشأن نائب بريطاني أسود من قبل أحد أكبر المانحين للحزب. في الوقت نفسه، حذر كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي رئيس الطائفة الأنغليكانية العالمية، من أن التعريف الجديد للتطرف قد يسبب انقساما.

وقال ويلبي ونائبه كبير أساقفة يورك ستيفن كوتريل، في بيان مشترك الثلاثاء الماضي، إن التعريف الجديد «قد يستهدف بشكل غير متناسب المجتمعات المسلمة التي تعاني أصلا من مستويات متزايدة من الكراهية وسوء المعاملة».وتحدث ويلبي لإذاعة «بي بي سي» عن خطر «إفراغ المركز (...) ودفع الناس إلى هذا التطرف أو ذاك»، معتبرا ذلك أمرا «خطيرا للغاية».كما انتقد ويلبي، وهو عضو في مجلس اللوردات، الحكومة بسبب خطتها لإرسال طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا.