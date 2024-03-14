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زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي يدعو لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل

3/14/2024 2:36:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر أمس إلى إجراء «انتخابات جديدة» في إسرائيل، معتبرا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يجعل الدولة الاسرائيلية «منبوذة» في ظل الحرب في غزة.
وقال شومر «عند هذا التقاطع المفصلي، أعتقد أن انتخابات جديدة هي الطريقة الوحيدة لإفساح المجال أمام عملية اتخاذ قرار سليمة ومفتوحة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقد الكثير من الإسرائيليين ثقتهم برؤية حكومتهم وإدارتها»، معتبرا أن «تحالفا يقوده نتنياهو لم يعد يلبي حاجات إسرائيل بعد السابع من أكتوبر».
وأضاف شومر، وهو أرفع مسؤول يهودي منتخب في تاريخ الولايات المتحدة، إن نتنياهو أحاط نفسه بمتطرفين يمينيين و«أبدى استعدادا كبيرا للتسامح مع الخسائر المدنية في غزة، الأمر الذي يدفع الدعم لإسرائيل في جميع أنحاء العالم إلى أدنى مستوياته التاريخية».
وتابع «لا يمكن لإسرائيل الصمود إذا أصبحت منبوذة».
جاء الخطاب وسط استياء متزايد بين الديموقراطيين في الكونغرس وزيادة الضغط من الرئيس جو بايدن على حكومة نتنياهو بسبب ارتفاع عدد القتلى في غزة.

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