زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي يدعو لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل

(MENAFN
- Al-Anbaa) دعا زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر أمس إلى إجراء «انتخابات جديدة» في إسرائيل، معتبرا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يجعل الدولة الاسرائيلية «منبوذة» في ظل الحرب في غزة.
وقال شومر «عند هذا التقاطع المفصلي، أعتقد أن انتخابات جديدة هي الطريقة الوحيدة لإفساح المجال أمام عملية اتخاذ قرار سليمة ومفتوحة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقد الكثير من الإسرائيليين ثقتهم برؤية حكومتهم وإدارتها»، معتبرا أن «تحالفا يقوده نتنياهو لم يعد يلبي حاجات إسرائيل بعد السابع من أكتوبر».
وأضاف شومر، وهو أرفع مسؤول يهودي منتخب في تاريخ الولايات المتحدة، إن نتنياهو أحاط نفسه بمتطرفين يمينيين و«أبدى استعدادا كبيرا للتسامح مع الخسائر المدنية في غزة، الأمر الذي يدفع الدعم لإسرائيل في جميع أنحاء العالم إلى أدنى مستوياته التاريخية».
وتابع «لا يمكن لإسرائيل الصمود إذا أصبحت منبوذة».
جاء الخطاب وسط استياء متزايد بين الديموقراطيين في الكونغرس وزيادة الضغط من الرئيس جو بايدن على حكومة نتنياهو بسبب ارتفاع عدد القتلى في غزة.
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