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الغزيون يؤدون صلاة التراويح بين الركام بلا ماء ولا كهرباء

3/14/2024 2:36:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تسبب القصف الإسرائيلي في هدم مئات المساجد بقطاع غزة، ما جعل الكثير من الفلسطينيين يبحثون عن أماكن تتيح لهم الصلاة جماعة وصلاة التراويح في شهر رمضان، وسط انقطاع الماء والكهرباء واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، لشبكة «سي إن إن» الأميركية، إن «ما لا يقل عن ألف مسجد من أصل 1200، ومن بينهم مساجد أثرية، تم تدميرها جزئيا أو كليا حتى شهر فبراير الماضي».
كما أشارت الوزارة إلى أن الضربات الإسرائيلية «تسببت في مقتل أكثر من 100 داعية فلسطيني» في القطاع.
ولفت تقرير «سي إن إن»، إلى أن صعوبة الوصول إلى المياه تصعب الوضوء قبل الصلاة بالنسبة للكثيرين. وأضاف نقلا عن سكان، أنهم لا يستطيعون العثور على مساحة كافية لأداء صلاة التراويح ليلا، بسبب الدمار الذي حل بأماكن العبادة.
وأكد فلسطينيون للشبكة الأميركية تصميمهم على أداء العبادات. وقال عامل صحي نازح في رفح، يدعى محمد حمودة: «نصلي بجوار المساجد المدمرة. ونقول الله أكبر حينما نخرج النازحين من تحت الأنقاض».
وتابع: «هذه هي أساسيات معتقدنا: الصلاة ومساعدة الآخرين وبذل أقصى جهد».
وكانت وكالة فرانس برس نقلت أن «نحو 500 مصل أدوا أول صلاة التراويح في الليلة الأولى من ليالي رمضان، في مسجد العودة الأكبر في رفح، وصلى نحو 100 آخرين قرب مسجد الهدى المدمر بمنطقة الشابورة».
وأضافت الوكالة: «لم يتم توزيع الماء والتمور عليهم كما جرت العادة. ولم تتم إضاءة فانوس رمضان لانقطاع الكهرباء. واعتمد المصلون على هواتفهم وسط الظلام».
وبجوار ركام مسجد الفاروق في مخيم رفح الذي استهدفته غارة إسرائيلية قبل أسبوعين، يمد متطوعون حصائر لصلاة التراويح.
ونقلت فرانس برس عن وزارة الأوقاف في القطاع، أن «مئات الآلاف من المصلين لن يتمكنوا من أداء صلاة التراويح في مساجد القطاع، بعدما صار المئات منها ركاما وأكوام دمار، أو لحقت بها أضرار جراء القصف الإسرائيلي».

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