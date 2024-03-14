إدارة بايدن لفرض عقوبات على مستوطنتين غير قانونيتين في الضفة

MENAFN - Al-Anbaa) قال موقع أكسيوس الأميركي، نقلا عن 3 مسؤولين أميركيين، إن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة، على بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين في الضفة الغربية المحتلة تم استخدامهما كقاعدة لهجمات مستوطنين متطرفين ضد مدنيين فلسطينيين. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات أميركية على بؤرة استيطانية بأكملها، وليس فقط ضد أفراد. وفي مطلع فبراير الماضي وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على المواطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال الرئيس الأميركي في المرسوم، إن «الوضع في الضفة الغربية، لاسيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين، والتهجير القسري لأفراد وبلدات، وتدمير الممتلكات، بلغ مستويات لا تحتمل، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط»، وحينها أعلن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، فرض عقوبات مالية على 4 مواطنين إسرائيليين مرتبطين بالعنف، داعيا إسرائيل إلى «فعل المزيد لوقف العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عنه».