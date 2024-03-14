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قطاع غزة يترقب المساعدات البحرية وحماس تدعو لكسر الحصار عن الأقصى

3/14/2024 2:36:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في وقت ألمحت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إلى امكانية التوصل إلى هدنة جديدة، واصلت اسرائيل عملياتها العسكرية على قطاع غزة الذي يترقب وصول المساعدات الاغاثية عبر البحر، بعد ان ثبت ان تلك التي تلقيها عدة دول من الجو لا تلبي الحد الادنى من حاجات نحو 2.4 مليون مدني يقطنون القطاع المحاصر.
وفي السياق، قال مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش إن هناك مناطق في قطاع غزة تشهد مجاعة بالفعل. وأضاف لينارتشيتش أن إسقاط المساعدات جوا أو تدشين ممر بحري لن يغني عن فتح طرق برية لإيصال المساعدات إلى غزة.
وعلى صعيد العمل الانساني، وتقول هيئات الإغاثة إن إيصال المساعدات برا تعوقه إسرائيل عبر عمليات تفتيش مضنية والقصف الذي يعرقل توزيعها. ومن ثم، تبذل مساع لإنزال المساعدات جوا أو إيصالها عبر ممر بحري مع قبرص من حيث انطلقت السفينة الإسبانية «أوبن آرمز» وعليها 200 طن من الأغذية. وقد رصدت السفينة الإسبانية الخيرية أمس قبالة تل ابيب، وفق موقع تتبع الملاحة «مارين ترافيك». وتنتظر سفينة ثانية في قبرص عبور هذا الممر البحري وعلى متنها حمولة أكبر.
توازيا، توجهت أربعة زوارق تابعة للجيش الأميركي إلى المنطقة محملة بالمعدات اللازمة لبناء رصيف لتفريغ المساعدات الإنسانية في غزة وهو ما يستغرق ستين يوما.
وتؤكد الأمم المتحدة أن إيصال المساعدات عبر البحر أو إنزالها جوا لا يمكن أن يحل محل الطرق البرية.
وهو ما أكدت عليه الولايات المتحدة وقبرص والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر في بيان مشترك قالت فيه إنه لا بديل عمليا للطرق البرية عبر مصر والأردن والمعابر الإسرائيلية لإيصال المساعدات بكميات كبيرة. وقالت إنه من المقرر أن يعقد اجتماع الأسبوع المقبل في قبرص لإجراء مناقشات معمقة حول تفعيل الممر البحري.
ورأت هذه الدول أن فتح ميناء أشدود الإسرائيلي، شمال غزة، أمام المساعدات الإنسانية من شأنه أن يسهم في إيصال عدد أكبر من المساعدات.
وعلى شاطئ الشيخ عجلين في قطاع غزة حيث تعمل جرافات على نقل الردم لبناء رصيف لتفريغ الحمولة، وينتظر مواطنون يائسون وصول السفينة الاسبانية، قال عبد أيوب «المساعدات بالبحر والجو لا تسمن ولا تغني من جوع. معظم الذين ينتظرون يغادرون وأيديهم خالية».
وأضاف «المساعدات ترسل ولكن لا يوجد من يتسلمها ويوزعها بشكل منظم... هناك تجار ومحتكرون، والأسعار ترتفع وتنخفض على وقع المواد التي تدخل. انهم يتلاعبون بنا».
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن «المجتمع الدولي يجب أن يكون مستعدا لمحاسبة إسرائيل.. نحن لا نمسك بالعصا التي تسمح بوقف تلك الانتهاكات».
وتابعت «لذلك فإن عمليات الإنزال الجوي وبناء ميناء هي دلالة على العجز والضعف من جانب المجتمع الدولي. في غضون ذلك، نستمر بإرسال الأسلحة. هذا أمر غير مقبول فعلا».
إلى ذلك، قال رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، إن الفرصة متاحة للتوصل إلى اتفاق متعدد المراحل إذا «تخلت حكومة إسرائيل عن تعنتها».
وأضاف في بيان أمس أن «الميدان والمفاوضات خطان متوازيان وترتكز الحركة في مفاوضاتها على عظمة الصمود وعبقرية المقاومة، وتسعى بكل قوة لإنهاء الحرب العدوانية على شعبنا، والفرصة متاحة من أجل التوصل إلى اتفاق متعدد المراحل، في حال تخلت حكومة المحتل عن تعنتها».
وقال هنية إن موقف الرئيس الأميركي جو بايدن يتغير في الخطاب، ويخضع للاختبار في التطبيق، والإدارة الأميركية مطلوب منها الكثير من الأفعال، لوقف «حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والشمال».
ودعت «حماس»، الفلسطينيين إلى كسر الحصار عن المسجد الأقصى والدفاع عنه أمام العدوان الإسرائيلي في الجمعة الأولى من شهر رمضان اليوم.
وقالت الحركة في بيان «نستنفر جماهير شعبنا في القدس المحتلة والضفة الغربية والداخل للمشاركة العاجلة في الدفاع عن المسجد الأقصى أمام العدوان الصهيوني الذي يتربص به في هذه الأوقات».
وأضافت: ندعو الفلسطينيين للمشاركة الفاعلة في كسر حصار الاحتلال على الأقصى والوصول للصلاة والرباط في جنباته وإحياء لياليه.
ميدانياً، وفيما تبدو الهدنة بعيدة المنال يمطر الجيش الإسرائيلي مختلف أنحاء غزة من دون توقف بالصواريخ والقذائف التي أوقعت 69 قتيلا خلال 24 ساعة فقط، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وأحصت حكومة حماس أكثر من 40 غارة جوية على خان يونس ورفح في الجنوب، وكذلك على النصيرات وجباليا وبيت حانون في شمال القطاع. كما استهدفت نيران المدفعية الكثيفة شرق رفح وخان يونس في الجنوب والزيتون وبيت حانون في الشمال.
وارتفعت حصيلة الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ خمسة أشهر إلى 31341 قتيلا و73134 جريحا، وفق ما أعلنت الوزارة.
وأعلنت «الأونروا» مقتل أحد موظفيها على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف مركزا لتوزيع المساعدات في مدينة رفح بجنوب غزة أمس الأول، حيث دفعت الحرب غالبية سكان القطاع إلى حافة المجاعة.
وقالت الوكالة في بيان: «قتل موظف واحد على الأقل من موظفي الأونروا وأصيب 22 آخرون عندما قصفت القوات الإسرائيلية مركزا لتوزيع المواد الغذائية في الجزء الشرقي من مدينة رفح جنوب قطاع غزة».
واعلنت الوزارة مقتل ثلاثة آخرين بينهم موظف في الأونروا يدعى حسني يوسف موسى أبو جزر، إضافة إلى محمد أبوحسنة الذي عرفته على أنه مدير شرطة المركز.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل أبوحسنة في «عملية تصفية دقيقة» استهدفته في مدينة رفح وزعم أنه «كان في قسم الدعم القتالي في الجناح العسكري لحماس».
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني «منذ بدء هذه الحرب، أصبحت الهجمات على مرافق الأمم المتحدة وقوافلها وموظفيها أمرا شائعا في تجاهل صارخ للقانون الإنساني الدولي. إنني أدعو مرة أخرى إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات وإلى الحاجة إلى المساءلة».

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