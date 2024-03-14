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بوتين يدعو الروس للتعبير عن وطنيتهم والتصويت بالانتخابات

3/14/2024 2:36:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الروس، إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة من اليوم وحتى 17 مارس الجاري للتعبير عن وطنيتهم في «فترة صعبة» يمر بها البلد.
وقال بوتين في مقطع فيديو بثه التلفزيون الروسي الرسي عشية بدء التصويت «تعلمون أن بلدنا يمر بفترة صعبة وأن هناك تحديات معقدة نواجهها على جميع المستويات تقريبا».
وأضاف «بهدف الاستمرار في الاستجابة لهذه التحديات بشرف وتحدي الصعوبات بنجاح علينا أن نبقى متحدين وواثقين بأنفسنا». وتابع «دعوني أكون صريحا: إن المشاركة في الانتخابات اليوم هي تعبير عن المشاعر الوطنية».
وأشاد الرئيس الروسي بأن الاقتراع سيجري كذلك في أربع مناطق سيطرت عليها العام الماضي في أوكرانيا بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي أعلنت موسكو ضمها عام 2014.
وقال أيضا «سيصوت أيضا مقاتلونا على الجبهة. إنهم يدافعون عن الوطن بشجاعتهم وبطولتهم، ويكونون قدوة لنا جميعا بمشاركتهم في الانتخابات».
وفلاديمير بوتين الذي يتولى السلطة منذ أكثر من عقدين والمرشح لإعادة انتخابه، هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، رغم وجود ثلاثة منافسين له، وهم: ليونيد سلوتسكي مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، نيكولاي خاريتونوف مرشح الحزب الشيوعي الروسي، إضافة إلى فلاديسلاف دافانكوف مرشح حزب «الناس الجدد»، بحسب موقع قناة روسيا اليوم.
ومن المتوقع أن تبقي الانتخابات بوتين في السلطة حتى عام 2030، أي حتى يبلغ من العمر 77 عاما، مع احتمال فوزه بولاية إضافية حتى عام 2036 بفضل تعديل للدستور تم إجراؤه قبل أربع سنوات.
إلى ذلك، أكدت الولايات المتحدة، أنها لم ترصد أي مؤشرات على إمكان استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا، وذلك بعد إعلان بوتين استعداده لنشرها حال تعرضت سيادة موسكو للتهديد.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار ردا على سؤال بشأن تعليقات بوتين «لم نر أي أسباب تدفعنا لتعديل وضعنا النووي، ولا أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي في أوكرانيا»، وذلك ردا على سؤال لصحافيين بشأن تصريحات بوتين.
ورجحت جان-بيار في تصريحات للصحافيين المسافرين مع الرئيس جو بايدن في زيارة انتخابية إلى ميلووكي، أن بوتين كان «يعيد ذكر العقيدة النووية الروسية» بعد أن سئل خلال مقابلة حول استخدام الأسلحة.
وتابعت «مع ذلك، كان الخطاب النووي الروسي متهورا وغير مسؤول طوال هذا النزاع».
في غضون ذلك، يعقد زعماء پولندا وألمانيا وفرنسا في برلين اليوم اجتماعا طارئا بشأن أوكرانيا، في حين تسعى الدول الأوروبية إلى تسوية خلافاتها حول دعم كييف.
وقالت برلين إن هذا الاجتماع «مبادرة مشتركة» لرئيس الوزراء الپولندي دونالد توسك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.
وقال توسك لقناة «تي في بي إنفو» العامة قبل أيام إن العواصم الثلاث «عليها المسؤولية وهي قادرة أيضا على تعبئة أوروبا بأكملها» لتقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا.
وأتى ذلك عشية إعلان مسؤولين في بروكسل، توصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق الأربعاء لإضافة 5 مليارات يورو إلى صندوق يهدف إلى تمويل شراء الأسلحة لأوكرانيا.
وقالت بلجيكا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد إن سفراء دوله الـ 27 اتفقوا «مبدئيا» على خطة لدعم إمدادات الأسلحة إلى كييف لعام 2024.

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